FRECA | Le Castellet: Slater firma la doppietta. De Palo in affanno

Freddie Slater cala il bis a Le Castellet e firma la sua prima doppietta stagionale in FRECA. Una gara-2 senza sbavature quella del pilota britannico, che conferma il suo stato di grazia allungando in classifica su Matteo De Palo, oggi in netta difficoltà.

Partenza con brivido: Veselaho fermo in griglia

Il via di gara-2 al Paul Ricard si apre con un imprevisto: la vettura #96 di Veselaho resta piantata sulla griglia al termine del giro di ricognizione. I commissari intervengono rapidamente per rimuovere la monoposto e, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, arriva il via ufficiale. Al semaforo Slater parte perfettamente e conserva la prima posizione. Al Dhaheri prova a infastidirlo ma non riesce ad attaccare. Dietro, Enzo Deligny finisce largo ma riesce a rientrare in pista, evitando così l’ingresso della Safety Car.

De Palo in difficoltà, superato da Clerot e Giltaire

Nei primi giri la lotta più accesa è tra Clerot, Giltaire e Matteo De Palo. Il pilota romano fatica a mantenere il ritmo e viene superato da entrambi i rivali dopo alcuni giri combattuti, senza riuscire a opporre una vera resistenza. A metà gara arriva il colpo di scena: Doriane Pin tampona Giovanni Maschio in staccata alla curva 1. Risultato? Sospensioni danneggiate per la francese e intervento della Safety Car. Ma pochi minuti dopo, con pista ancora ingombra di detriti, la direzione gara decide per l’interruzione con bandiera rossa. Dopo dieci minuti di stop, la corsa riparte con una procedura di partenza lanciata e ancora 14 minuti da disputare. Slater è impeccabile anche alla ripartenza, pur dovendo tenere d’occhio un Al Dhaheri stavolta più aggressivo. Nel frattempo, De Palo prova a rimettere in piedi il suo weekend: sorpasso deciso su Giltaire nel primo settore e quinto posto messo in cassaforte.

Finale senza scossoni

Nelle battute conclusive la gara si stabilizza. Le caratteristiche del tracciato francese non aiutano i sorpassi, ma non mancano i contatti: Jack Beeton ed Eyckmans perdono l’ala anteriore in due episodi distinti, senza causare ulteriori interventi. Il primo a transitare sotto la bandiera a scacchi, e per la seconda volta nel weekend è Freddie Slater, che conquista così il suo quinto successo stagionale. Una doppietta che vale oro anche in chiave campionato, con De Palo che chiude un fine settimana da dimenticare e vede aumentare il gap dalla vetta.

Prossima tappa: Imola, in cerca di riscatto

La FRECA torna in azione tra due settimane a Imola dove Slater proverà a consolidare la leadership, mentre per De Palo sarà tempo di reazione, in un momento chiave della stagione.

Vincenzo Buonpane