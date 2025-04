Moto3 | GP Spagna: Muñoz, la rincorsa al titolo è in salita

Sono solo dieci i punti collezionati da David Muñoz in queste prime cinque gare della stagione 2025 di Moto3. Anche il GP di Spagna, si è rivelato una gara complicata per lo spagnolo del team Intact GP che si è dovuto ritirare davanti ai suoi tifosi, complicando così la sua rincorsa al titolo mondiale.

Un Gran Premio di casa sfortunato per Muñoz

Doveva essere il Gran Premio del riscatto per David Muñoz, davanti al suo pubblico di casa, ma è stato un weekend amaro. Il pilota spagnolo sul tracciato di Jerez si era dimostrato fin da subito competitivo, riuscendo a conquistare la terza posizione nella sessione di qualifiche del sabato. Dopo le qualifiche, però, il weekend del pilota del team Intact GP ha iniziato a complicarsi. Al termine della sessione, infatti, per Muñoz è arrivata una penalità pesante che lo ha relegato al fondo della griglia per aver ostacolato diversi piloti durante le qualifiche.

Partito dalla ventiseiesima casella in griglia, nel corso del primo giro è riuscito a conquistare numerose posizioni ma un contatto in curva 6 (prima con David Almansa e poi con Ruche Moodley) lo ha messo fuori dai giochi. David Muñoz, dopo la caduta, è riuscito subito a ripartire ma è stato costretto a ritirarsi dopo pochi giri, collezionando, così, un altro zero. Al termine del Gran Premio il talento spagnolo ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata molto emozionante perché questa gara è così importante per me, la mia famiglia e tutte le persone a me vicine. Sfortunatamente, la gara si è conclusa prematuramente alla curva sei durante il primo giro perché un altro pilota ha colpito me e un altro e siamo caduti”.

La rincorsa al titolo si complica

Il 2025 doveva essere il suo anno, ma questo inizio di stagione è stato decisamente amaro per l'andaluso. Alla vigilia della stagione, Muñoz era uno dei grandi favoriti per la corsa al titolo, insieme a José Antonio Rueda e Ángel Piqueras. Il pilota spagnolo doveva dimostrare di aver imparato dagli errori delle passate stagioni e di poter finalmente candidarsi ad entrare nella storia della entry class. In questi primi cinque Gran Premi, però, il #64 si è ritrovato inaspettatamente in grande difficoltà, entrando in un tunnel di errori e sfortuna che sembra non finire. Sono quattro su cinque le gare che David Muñoz ha chiuso con zero punti. Il pilota spagnolo, in questa prima metà di stagione, ha concluso, infatti, solamente il Gran Premio del Qatar e questo sta rendendo la sua rincorsa al sogno del titolo mondiale sempre più complicata.

Nonostante l'inizio difficile, David Muñoz rimane positivo in vista delle prossime gare: "Questa è andata (GP di Spagna), stiamo già guardando avanti a Le Mans, dove continueremo allo stesso modo, concentrandoci soprattutto su me stesso. Spero che possiamo fare un altro passo avanti, il che sarebbe importante per la squadra, la mia famiglia e tutti quelli dietro di me, perché il nostro inizio di stagione è stato molto difficile. Tuttavia, un grande ringraziamento al mio team per l'instancabile supporto che mi danno". Sono 81 i punti che lo separano ora dalla vetta. Una distanza non indifferente, ma rimangono ancora 17 gare per provare a cambiare la rotta di questo mondiale.

Giulia Pea

