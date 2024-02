Moto3 | I rookie della stagione 2024

Il campionato 2024 di Moto3 vedrà ben nove esordienti nel Motomondiale, tutti provenienti dal JuniorGP. Tra questi ci sono tanti piloti interessati, tra cui due italiani. Conosciamoli insieme ripercorrendo il loro percorso che li ha permesso di guadagnarsi la prima chance mondiale.

ÁNGEL PIQUERAS: IL PROSSIMO "ROOKIE MARAVILLA"?

Sicuramente il rookie che entra in Moto3 con più aspettative è Ángel Piqueras, unico oltre a José Rueda ad ottenere il titolo sia in JuniorGP che in Red Bull Rookies Cup. Il #36, dopo una stagione di adattamento in cui ha mostrato comunque grande velocità, ha dominato entrambi i campionati, rispettivamente con 4 e 9 vittorie e 9 e 13 podi. Numeri che hanno spinto Leopard Racing ad interessarsi a lui, strappandolo a KTM Ajo. Non ci si aspetta il titolo, ma non è detto che non si possa sognare in grande, visto che lo spagnolo prenderà la sella lasciata libera dal campione Jaume Masiá. Piqueras ha tutte le qualità per stupire, e chissà che non si possa ripetere quanto fatto da Pedro Acosta nel 2021.

LUCA LUNETTA E NICOLA CARRARO: I DUE ESORDIENTI ITALIANI

Tra i giovani talenti motociclistici del Bel Paese, Luca Lunetta vi rientra di diritto. Dopo aver ottenuto il titolo CIV Premoto3 nel 2019, è stato selezionato per la Red Bull Rookies Cup, in cui al suo terzo ed ultimo anno si è classificato al quinto posto in classifica con una vittoria e 4 podi. Il pilota romano ha affiancato anche l'impegno nel JuniorGP, in cui lo scorso anno è stato vicecampione con AC Racing, ottenendo 4 podi in totale. Il passaggio al mondiale Moto3 avverrà con il team SIC58 Squadra Corse, che gli ha permesso di correre proprio con il 58, il numero del suo idolo Marco Simoncelli.

Il secondo esordiente italiano è Nicola Fabio Carraro, che debutterà in pianta stabile con MTA Racing. Carraro ha già corso diverse gare nel Motomondiale come sostituto negli ultimi due anni, collezionando anche un 11° posto sotto il diluvio di Phillip Island. Dopo diversi anni tra JuniorGP e CIV, complicati anche dagli infortuni, il passaggio con Aspar della scorsa stagione ha fatto sì che Carraro potesse esprimere le sue qualità, classificandosi all'ottavo posto in classifica nel mondiale giovanile, ottenendo una vittoria nella gara inaugurale ad Estoril.

NON SOLO PIQUERAS: GLI ALTRI TRE SPAGNOLI

Tra gli esordienti iberici in Moto3 c'è un pilota che ha già corso diverse gare nel Mondiale come sostituto o wildcard e che quest'anno correrà con la Honda del team Snipers. David Almansa, classe 2006 che in Argentina lo scorso hanno aveva fatto esaltare tutti in sella alla CF Moto del team Prustel con una gara incredibile sul bagnato. Purtroppo la sua corsa è finita a poche curve dal termine mentre si giocava il podio, per un caduta causata da Scott Ogden. A livello giovanile Almansa ha sempre dimostrato grande velocità ma, allo stesso tempo, anche una brutta tendenza all'errore. Questo aspetto ha spesso pregiudicato i risultati a fine stagione.

Joel Esteban, salirà in Moto3 con Aspar Team, con cui ha debuttato lo scorso anno anche in JuniorGP, ottenendo 2 vittorie e 4 podi e risultando il migliore dei rookie con il 4° posto in classifica. Sempre con Aspar si è giocato il titolo in European Talent Cup nel 2022 fino all'ultima gara, nonostante un infortunio che gli ha fatto saltare due gare. Alla fine Guido Pini è riuscito a batterlo, nonostante lo spagnolo avesse ottenuto 3 vittorie e ben 7 podi in totale.

Infine c'è il più giovane Xabi Zurutuza, il classe 2006 che il prossimo anno correrà con Red Bull KTM Ajo. Alla sua prima stagione in European Talent Cup si è classificato al terzo posto con 2 vittorie e 6 podi. Passato alla Moto3 con MTA, dopo un anno di adattamento, si è classificato al 6° posto assoluto nel 2023 con 2 vittorie totali, la prima delle quali è arrivata a Portimão nonostante una partenza dall'ultima casella e un long lap da scontare. Non essendo ancora maggiorenne, dovrà aspettare la terza tappa di Austin per debuttare in Moto3.

I TRE ROOKIE ESOTICI

Tra gli esordienti né italiani né spagnoli c'è l'australiano Jacob Roulstone, che ha debuttato con Leopard in European Talent Cup ottenendo anche una vittoria nella gara inaugurale della stagione 2021 all'Estoril. Dopo un anno di rodaggio in JuniorGP e Red Bull Rookies Cup, lo scorso anno ha fatto bene in entrambe categorie due podi e classificandosi rispettivamente al settimo e al quinto posto.

L'unica quota asiatica di quest'anno in Moto3, tra i rookie della Moto3, sarà Tatchakorn Buasri. Il thailandese si è fatto valere con discrete prestazioni a livello giovanile, riuscendo anche a vincere due volte: ad Estoril in JuniorGP e Gara 2 di Spielberg in Red Bull Rookies Cup, in entrambe le occasioni nel 2022. Buasri ha preso parte a qualche gara della Moto3 negli ultimi due anni come wildcard e debutterà a tempo pieno sulla Honda del Team Asia.

Infine debutterà con CIP Green Power lo svizzero Noah Dettwiler, nonostante non abbia ottenuto alcun risultato degno di nota né in JuniorGP né in European Talent Cup. L'allievo dell'ex MotoGP Thomas Lüthi è ancora un pilota acerbo sotto molti punti di vista, infatti la squadra francese lo ha preferito al più blasonato David Salvador per un aspetto prettamente economico.

Francesco Sauta

