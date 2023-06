Ad Assen, in concomitanza con il Motomondiale, Angel Piqueras ha ottenuto un’altra doppietta conquistando il titolo della Red Bull Rookies Cup 2023 con due round d’anticipo. Angel, spagnolo classe 2006, proverà a replicare l’impresa di Josè Antonio Rueda lo scorso anno, ossia ottenere anche il titolo del Mondiale Junior Moto3, oltre a quello già ottenuto della Rookies Cup.

Le due gare di Assen sono l’essenza della Rookies Cup

In Gara 1 Angel Piqueras ha vinto davanti ad Alvaro Carpe e a Casey O’Gorman. Chiudono il gruppetto di testa Jakob Roulstone e Hakim Danish; seguono Moodley, Farkas, Ruda e Shahril. Solo quattordicesimo Dodò Boggio, brutta caduta per Guido Pini, che era nel gruppo di testa. Caduto nel primo giro Maximo Quiles, partito dalla pit line per aver spento la moto sulla griglia di partenza.

Nella gara della domenica, tornata ad essere nel pomeriggio dopo quella della MotoGP, vince nuovamente Piqueras, con un sorpasso da manuale ai danni di Maximo Quiles, secondo. A podio Roulstone, davanti a O’Gorman e Fernandez. Sesto Alvaro Carpe, unico che aveva ancora speranze di poter tenere aperta la lotta per il titolo in Austria. Ruda e Morelli chiudono il gruppo di testa. Da segnalare le cadute di Danish e Boggio, oltre a quella di Guido Pini, travolto da Moodley mentre era in lotta per il podio.

I numeri dell’incredibile stagione di Piqueras

Lo scorso anno Piqueras aveva terminato quarto in classifica, alle spalle di Maximo Quiles. La sua velocità era impressionante, ma era spesso associata ad errori che compromettevano, in parte, le sue gare. Quest’anno, invece, è stato davvero solido, vincendo sette delle dieci corse disputate, salendo sempre sul podio ad eccezione della prima gara del Mugello sul bagnato, in cui ha terminato al quarto posto.

Da notare che i suoi principali rivali erano tutti più giovani: Alvaro Carpe, Maximo Quiles e Rico Salmela sono tre 2008 come Guido Pini, mentre Alberto Ferrandez è nato nel 2007. Nonostante ciò, possiamo dire che Piqueras ha comunque fatto qualcosa di straordinario, perché non ha solo vinto, ma ha dominato in lungo e in largo l’intera stagione, tanto che i giochi per il titolo si sono chiusi già a giugno.

I prossimi ed ultimi due round della Red Bull Rookies Cup si svolgeranno al Red Bull Ring ed a Misano. L’attenzione, quindi, si sposta alla JuniorGP, che entra nella fase cruciale del campionato.

Francesco Sauta