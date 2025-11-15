Moto2 | GP Valencia, Qualifiche: poker di Holgado, González è 5°

Tra i due litiganti, è il rookie dell'anno Moto2 a godere: Daniel Holgado firma la 4ª pole position stagionale al Ricardo Tormo, ma la lotta è tutta dietro. Manuel González è 5°, mentre Diogo Moreira si accontenta del 9° posto nonostante un passaggio da brividi nel Q1.

Holgado senza rivali, sorprese in prima fila

Daniel Holgado continua a non aver rivali sul giro secco: il pilota spagnolo, fresco rookie dell'anno in Moto2, ha firmato la 4ª partenza al palo negli ultimi 8 appuntamenti grazie ad un giro stratosferico in 1:31.715. Tempo da record per il #27, che viene affiancato in prima fila da due sorprese. Izan Guevara trova la prima fila con la Boscoscuro firmata Pramac Racing davanti ad una Kalex IntactGP, ma quella “sbagliata”. Terza posizione per Senna Agius, molto veloce nel turno di Q2 ma che non si è mai sprecato a tirare il compagno di squadra in netto svantaggio nella lotta al titolo. All'ultima gara della carriera in Moto2, prima di passare nel WorldSSP con il supporto ufficiale di Yamaha, Albert Arenas vuole lasciare il Motomondiale con il 4° crono.

González e Moreira, qualifiche mediocri tra 5° e 9° posto

Tutti gli occhi sono puntati sulla lotta al titolo: Diogo Moreira, arrivato a Valencia con 24 punti di vantaggio in classifica, si è complicato la vita il venerdì. Il brasiliano di Italtrans è stato costretto al Q1, dove è riuscito a superare il turno non senza dei brividi sul finale. Arrivato con una gomma nuova in meno rispetto al rivale in Q2, Moreira si è difeso con il 9° posto. Se il leader iridato chiude la terza fila, Manuel González partirà dal centro della seconda: lo spagnolo è 5° dopo un primo run completamente a vuoto, dove non è nemmeno riuscito a far segnare un tempo utile. Buona prova per il #18, ma che non basta per mettere pressione al rivale.

Tra i due, a chiudere la prima fila è Álex Escrig, ancora una volta molto veloce sul giro secco in sella alla Forward. Davanti a Moreira ci sono le due Kalex firmate Red Bull KTM Ajo: Collin Veijer è 7° davanti al compagno di box Daniel Muñoz, 8° e all'ultima gara nella struttura di Aki Ajo prima di spostarsi in Italtrans proprio al posto di Moreira. Chiude la top 10 Celestino Vietti, mentre Tony Arbolino si deve accontentare del 15° posto.

Moto2 | GP Valencia: i risultati delle Qualifiche

