MotoGP | GP Gran Bretagna, Gara: Bezzecchi e Aprilia tornano grandi a Silverstone

Impossibile staccare gli occhi dallo schermo: succede di tutto a Silverstone nella gara di MotoGP. Marco Bezzecchi riporta Aprilia in alto e conquista la prima vittoria sella stagione. I Márquez cadono, ma si rialzano. Un altro zero pesante, invece, per Pecco Bagnaia.

Doppia chance per i Márquez

Sono stati due primi giri pieni di azione quelli del GP di Gran Bretagna. Una scivolata per Alex Márquez alla prima curva, sembrava aver messo lo spagnolo subito fuori dai giochi. Dopo una partenza straordinaria, al giro successivo, anche Marc Márquez ha perso l'anteriore. Lo spagnolo in testa alla, è finito a terra. Il destino, però, gli ha offerto una seconda possibilità. Subito dopo la caduta dell'otto volte campione del mondo, infatti, è stata esposta una bandiera rossa per una perdita di olio sulla moto di Franco Morbidelli, coinvolto in un incidente con Aleix Espargarò. Lo spagnolo è scivolato e la sua moto ha colpito il pilota del team VR46, danneggiando la sua moto e causando una perdita d'olio. Questo ha dato la possibilità a tutti i piloti di ripartire per una seconda gara e porre rimedio ai loro errori.

Bagnaia out, Márquez pasticcia

Si è chiusa un'altra giornata difficile per Pecco Bagnaia a Silverstone. Il pilota Ducati non è sembrato trovare il giusto feeling con la sua moto. Dopo un lungo che lo ha portato a perdere diverse posizioni, è arrivata la scivolata per Bagnaia. Uno zero pesante per il morale di Pecco. Giornata difficile anche per Marc Márquez. Dopo la caduta al secondo giro ci si aspettava un Márquez più tranquillo, invece, sin dalla ripartenza ha messo nel mirino la vittoria. Non è stata semplice, però, la sua gara. Infatti, lo spagnolo ha commesso diversi errori che lo hanno portato a perdere terreno con il gruppo di testa. Nonostante i lunghi e le scivolate il pilota Ducati è riuscito a conquistare l'ultimo gradino del podio, portando a casa punti importanti per il mondiale. Lo spagnolo è stato protagonista di una bella bagarre con Franco Morbidelli nel corso dell'ultimo giro. Il pilota italo-brasiliano ha tentato un attacco su Márquez, ma lo spagnolo ha subito risposto riuscendo a tenere la sua posizione. Morbidelli ha chiuso in quarta posizione davanti a Alex Márquez.

Bezzecchi vince, dramma Quartararo

Una gara straordinaria di Marco Bezzecchi. Il Bezz ha dimostrato subito di avere il passo per poter ottenere un grande risultato a Siulverstone. Dopo la ripartenza si è portato in seconda posizione alle spalle di Quartararo ed è sembrato avere la possibilità di poter recuperare terreno sul francese. A seguito del problema di Quartararo, Bezz ha preso la testa della corsa e ha potuto gestire il suo vantaggio sugli avversari. Una giornata da non dimenticare per Aprilia che ritorna a vincere. É stata una giornata decisamente da dimenticare, invece, per Quartararo. Il francese ha preso da subito la testa della corsa dopo la ripartenza e ha messo un vantaggio di più di 5 secondi tra lui e gli avversari. Purtroppo, però, un problema sulla sua moto ha costretto il francese al ritiro, negando così un'altra vittoria a Quartararo in questa stagione.

MotoGP | GP Gran Bretagna: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea