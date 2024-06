F1 | Sainz pensa ad Alpine...grazie a Briatore?

Il mercato piloti di Formula 1 per la stagione 2025 è tutt'altro che fermo ed a tenere banco è soprattutto Carlos Sainz, che ancora deve decidere il proprio futuro. L'unica certezza è che il pilota spagnolo non correrà più per la Ferrari al termine del 2024 per lasciare il posto a Lewis Hamilton, ma la sua prossima squadra è ancora ignota. Dato negli ultimi tempi sempre più vicino alla Williams, per l'ultimo vincitore del GP d'Australia ora sembrerebbero aprirsi anche le porte dell'Alpine… con lo zampino di Flavio Briatore.

Briatore spinge su Sainz?

Mancano ancora molti annunci per definire la griglia di partenza del prossimo Mondiale di F1. A bloccare il tutto sembra Carlos Sainz, che fino a qualche giorno fa era stato dato vicinissimo alla Williams, tanto da lasciar pensare addirittura ad un annuncio in arrivo nello scorso week-end a Barcellona.

Nulla di fatto però, e l'unica novità che si è vista al Montmelò è stata il ritorno di Flavio Briatore, che si è accasato in Alpine in qualità di super consulente dell'amministratore delegato Renault Luca de Meo.

Proprio il manager piemontese avrebbe in mente il primo colpo di mercato dopo il suo rientro in F1, portando Sainz in Alpine nel 2025. Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, allo spagnolo sarebbe stata inoltrata anche un'offerta economica per cercare di strapparlo alla Williams, ma nulla è ancora definito.

Sainz valuta ancora

Ciò che invece è sicuro è che il figlio d'arte si sta prendendo tutto il tempo per decidere il proprio futuro, valutando tutte le opzioni possibili. Probabilmente un'offerta della Alpine ad inizio stagione sarebbe stata immediatamente cestinata, ma allo stato attuale la situazione è ben diversa.

Il team anglo-francese, dopo un avvio difficile, sta pian piano risalendo la china dimostrando velocità in qualifica e consistenza in gara, tanto da centrare la top-ten con entrambi i suoi piloti nelle ultime due gare.

Ed in quest'ottica di crescita un pilota come Carlos Sainz potrebbe essere l'uomo giusto per la squadra, che conterebbe su un pilota d'esperienza e forse anche delle power unit Mercedes 2026, anno in cui debutterà il nuovo regolamento tecnico.

Sul piatto restano però anche le opzioni Williams e Sauber, con le quotazioni di quest'ultima che però sembrerebbero essere in calo. Forse il progetto Audi non è ancora così convincente; la casa dei quattro anelli è sicuramente blasonata, ma si tratta pur sempre di una debuttante nel difficile panorama della F1.

Tutti dunque attendono Sainz, la pedina di mercato più importante. Ogni sua decisione potrebbe innescare quindi una catena di annunci che andrà a definire la line-up della prossima stagione di F1.

Carlo Luciani

