WEC | Toyota regina in Belgio ancora una volta?

Toyota sfida Porsche ed il resto delle hypercar in occasione della 6h di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024. Dopo la vittoria di Imola una nuova sfida attende i giapponesi che negli ultimi anni hanno sempre dominato nelle Ardenne con ogni condizione atmosferica.

Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway #7 sono presenti al secondo posto della classifica assoluta con 16p di ritardo nei confronti di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6. La soddisfazione è molta dopo l’affermazione italiana, una fiducia ritrovata a pochi mesi da una difficile prestazione in Medio Oriente nell’atipica location di Lusail.

Il team diretto da Kamui Kobayashi, team principal ed anche pilota dell’auto #7, ha dominato negli ultimi anni in Vallonia, dal 2012 ad oggi solo Audi ha spezzato il dominio asiatico in solo tre occasioni. Il monopolio di Toyota è continuato nelle altre edizioni della 6h di Spa, competizione in cui il meteo può essere un fattore.

Sébastien Buemi: “Non ci aspettavamo di vincere a Imola”

Tanta soddisfazione da parte di Sébastien Buemi, alfiere del marchio Toyota che ha espresso ai microfoni di LiveGP.it la propria opinione alla vigilia del week-end nelle Ardenne di Spa.

Dopo Imola la sensazioni sono molto buone, in Qatar non eravamo molto contenti della situazione globale. Imporsi in Italia è stato buono, la #7 ha primeggiato alla grande recuperando anche su coloro che erano più veloci di noi. Abbiamo disputato una prova regolare con un ottimo lavoro di squadra, se fai tutto giusto sei in grado di vincere. Tutto questo torna in gioco a Le Mans, la fortuna gioca storicamente un ruolo fondamentale.

Tra l'incognita gomme ed una Le Mans sempre più vicina

Ricordiamo che Michelin ha portato la mescola Soft e Medium a Spa, mentre ad Imola aveva optato per le Hard e le Medium. Ovviamente ci si attendeva pioggia in Belgio e sole nel Bel Paese, una situazione opposta a quanto realmente si è verificato.

Buemi e Toyota guardano in ogni caso già a Le Mans. Un test tra pochi giorni sancirà la fine del lavoro in pista dei nipponici, determinati a riconquistare la competizione automobilistica più importante al mondo.

Le soft hanno un alto degrado a Spa con questo meteo, le hard sarebbero state ideali. Serve il giusto compromesso, siamo in ogni caso tutti nella medesima condizione. Due stint si devono fare obbligatoriamente, ma non è così scontato. Bisogna sempre calcolare il degrado e soprattutto quanto si perde a cambiare gomme durante la sosta ai box. Nella parte finale della corsa hai bisogno di gomme buone, tenere il miglior treno per la fase conclusiva. Scaldare le gomme ci vogliono due giri circa, dopo il primo giro puoi spingere. Prima di Le Mans ed il test day abbiamo uno shakedown a Spa. Ci sono delle cose da valutare, alcune componenti da collaudare. I lavori da svolgere sono infiniti, il tempo a disposizione è pochissimo

Da Spa - Luca Pellegrini