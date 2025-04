Grandi sfide a Imola per i campionati FX al fianco del FIA WEC

Ci sono esperienze destinate a rimanere indelebili nella memoria di chi vive il mondo del Motorsport. Una di queste è senza dubbio stata rappresentata dal fine settimana andato in scena a Imola, che ha visto i protagonisti dei campionati FX Racing Weekend gareggiare nel prestigioso contesto del FIA WEC di fronte ad una fantastica cornice di pubblico. Lo spettacolo e l’agonismo in pista non è di certo venuto a mancare, con due gare estremamente combattute che hanno incoronato sul gradino più alto del podio i cugini Matteo e Giacomo Pollini nella divisione Supersport GT, mentre lo sloveno Mark Kastelic e Jody Lambrughi sono riusciti a svettare nella sfida riservata alla X-GT4 Italy.

Supersport GT e X-GT4 regalano spettacolo nel weekend del WEC

Con uno schieramento composto da oltre venti vetture, otto marchi al via e piloti provenienti da cinque nazioni differenti, la presenza sul circuito del Santerno da parte delle categorie FX ha rappresentato un contorno di assoluto valore al piatto principale del fine settimana, che ha visto il Mondiale Endurance dare vita alla 6 Ore di Imola con oltre 65mila spettatori ad applaudire il successo della Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. Ma grande attenzione e interesse hanno riscosso anche le categorie X-GT4 Italy e Supersport GT, con Team e Piloti al via che hanno potuto godere della visibilità offerta da un palcoscenico internazionale grazie al ruolo di Support Series ufficiale della manifestazione.

Il fine settimana sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari si è aperto con la prima giornata dedicata alle prove libere, con una prima sessione disputatasi su asfalto umido che ha reso ancora più insidioso l’approccio con un circuito tecnico e insidioso come quello di Imola. La sfida è poi entrata nel vivo l’indomani, con una doppia sessione di qualifica che ha fatto registrare un confronto giocato sul filo dei centesimi in entrambe le categorie: a siglare il miglior tempo assoluto nella Q1 è stato Matteo Pollini su Lamborghini Super Trofeo EVO in 1:47.054 con un margine di soli 157 millesimi nei confronti di Danny Santi (DL Racing), mentre nella X-GT4 Italy a svettare è stato lo sloveno Mark Kastelic con la Mercedes AMG GT4 di Lema Racing; altrettanto acceso è stato il confronto nella Q2, con Giacomo Pollini capace di ottenere il best lap della sessione in 1:46.167 precedendo le altre Lamborghini di Mariani e Santi, mentre Andrea Frizza (Ligier JS2 R) è stato capace di mettersi alle spalle tutti gli avversari nella GT4, con ben otto vetture racchiuse nello spazio di mezzo secondo.

Il podio di gara-2 con Giacomo Pollini sul gradino più alto

Gara-1: Pollini domina, Kastelic al top nella X-GT4 Italy

La prima gara del weekend, svoltasi nel pomeriggio di Sabato 19 Aprile, ha visto subito un duello alla prima curva tra Santi e Pollini, con quest’ultimo che però è stato abile a mantenere la prima posizione ed a costruire progressivamente un gap nei confronti degli avversari, mentre tra le vetture GT4 sin dalle prime battute Kastelic ha avuto modo di tenere a bada la concorrenza. Una fase di neutralizzazione con FCY, resasi necessaria per l’uscita di pista di Manuel Lasagni (CZ Bassano Racing Team) proprio mentre si era attivata la Pit Window, ha contribuito a rimescolare ulteriormente le carte, rendendo la sfida per i vari successi di classe ancora più incerta in vista del secondo ed ultimo stint: tutto questo non ha però impedito a Matteo Pollini di transitare per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo nella graduatoria Supersport GT Danny Santi e il duo Scauzillo-Mariani, con la Ferrari 488 Challenge di Simone Conti al quarto posto assoluto. Soltanto quattro decimi hanno consentito a Mark Kastelic di conservare la prima posizione sul traguardo dalla rimonta di Andrea Frizza nella X-GT4 Italy, con quest’ultimo che comunque si è assicurato la vittoria nella classe GT4 Cup, mentre Kyam Potez (Lema Racing) ha completato il podio dell’assoluta.

Gara-2: che rimonta per Mariani dopo il contatto al via

Nella mattinata di Domenica 20 è quindi toccato proprio ai protagonisti dei campionati FX aprire il programma di gare che ha poi condotto verso la 6h del FIA WEC. Subito dopo lo start si è riproposto un bel duello al vertice, con Lorenzo Mariani che in seguito ad una leggera toccata con Giacomo Pollini è finito in testacoda alla Variante del Tamburello, riuscendo a ripartire in fondo al gruppo. Da quel momento, il portacolori DL Racing si è reso protagonista di una bellissima rimonta a suon di sorpassi, mentre la bagarre non è mancata nemmeno tra le vetture GT4, con le Lotus Emira del team PB Racing in evidenza nelle prime posizioni e le Ligier di LR Motorsport in grande crescita, al pari dell’Aston Martin di Mathias Villadsen. Giacomo Pollini è riuscito a gestire la situazione in vetta, completando una perentoria doppietta per la Scuderia Giacomo Race e precedendo sul traguardo l’equipaggio formato da Mariani e Scauzillo, abili ad avere la meglio nel finale nei confronti del compagno di squadra Danny Santi. Simone Conti (Ferrari 488 Challenge) ha bissato il quarto posto del giorno precedente, mettendosi alle spalle la Lamborghini di Cristian Bortolato (DL Racing) e la Porsche di Carmine Alfano (Tecnosport by One Cup). Grande prestazione da parte di Jody Lambrughi nella X-GT4 Italy, capace di portare la Audi R8 LMS di Lema Racing al successo, precedendo le due Lotus Emira degli equipaggi D’Aste-Naska e Abbati-Coldani. Nella graduatoria GT4 Cup doppietta firmata Ligier, con Andrea Frizza davanti a Manuel Quondamacarlo, mentre l’Aston Martin di Villadsen si è imposta nella classe GT4 B davanti a Remo Stebler e Danilo Arfini, portacolori di Centri Porsche Ticino.

Lo start di X-GT4 Italy e Supersport GT a Imola

Panizzi: “Un punto di arrivo, ma anche di partenza”

Luca Panizzi (CEO ESTC Promotion): “Siamo davvero molto orgogliosi di essere riusciti a portare i nostri campionati in un palcoscenico di livello mondiale come quello del FIA WEC. Per noi questo weekend ha rappresentato un punto di arrivo che celebra al meglio i nostri dieci anni di presenza nell’ambito del motorsport, ma al tempo stesso anche di partenza poiché costituisce la base per un futuro sempre più ambizioso. Lo spettacolo regalato dalla pista è stato poi fantastico, con due gare molto combattute e che hanno visto una continua lotta sia all’interno delle singole divisioni ma anche tra vetture di categorie tra loro differenti. A completare il tutto c’è stata poi una cornice di pubblico magnifica che ha seguito con grande interesse le nostre competizioni, venendoci a trovare nel paddock e facendo registrare decine di migliaia di visualizzazioni per le nostre gare in diretta streaming”.

I campionati FX Racing Weekend torneranno in azione nel fine settimana del 9-11 Maggio sull’Autodromo dell’Umbria di Magione, con le categorie riservate alle monoposto che torneranno protagoniste per un altro appuntamento da non perdere.