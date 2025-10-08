GTC | Super Lap protagonista a Franciacorta: Arena in crescita, Montebello 'vede' il titolo

Super Lap Driving Academy & Race Team torna da Franciacorta con un bilancio più che positivo. Nel quinto e penultimo round del Campionato Italiano GTC, andato in scena il 4 e 5 ottobre al Porsche Experience Center di Castrezzato, la squadra diretta da Walter Palazzo e Livia Magnano ha confermato la propria competitività, piazzando entrambi i piloti nelle posizioni di vertice.

Montebello a un passo dal titolo

Protagonista assoluto ancora una volta Daniel Montebello, secondo classificato nella categoria Goodyear 992 GT3. Il pilota maltese, già leader della classifica di classe, ha sfiorato la vittoria per soli quattro decimi dopo l’annullamento del proprio miglior giro per un lieve oltrepassamento della linea bianca in uscita box. Un risultato che, pur con un pizzico di rammarico, lo avvicina ulteriormente alla conquista del titolo, che si assegnerà nel round finale di Misano, il prossimo 1° novembre.

Arena cresce e convince

Fine settimana di progressi anche per Giovanni Arena, impegnato nella TFL 992 GT3 RS. Il pilota e imprenditore siciliano ha mostrato una crescita costante, chiudendo all’ottavo posto assoluto dopo una giornata di miglioramenti continui. Nel secondo round, Arena ha fatto registrare il suo miglior tempo in 1:15.362, a solo un decimo da Montebello - un chiaro segnale dei passi avanti compiuti nella sua prima stagione agonistica.

Giovanni Arena in azione con la Porsche 992

Un team sempre più affiatato

L’efficacia del lavoro del team Super Lap è stata resa possibile anche dal contributo dello staff tecnico, che ha messo i piloti nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio. Decisivo l’impiego dell’onboard camera in tempo reale, utile per analizzare i dati e ottimizzare il passo gara sessione dopo sessione.

“Chiudiamo questo round con grande soddisfazione – ha dichiarato Walter Palazzo – Montebello ha sfiorato il successo per pochi decimi e resta a un passo dal titolo, mentre Arena ha mostrato miglioramenti concreti, confermando il suo potenziale. È stata una gara impegnativa per tutti, ma il lavoro di squadra ci ha permesso di adattarci rapidamente a un tracciato tecnico come Franciacorta. Ora ci prepariamo per Misano, dove vogliamo chiudere la stagione con un risultato importante.”

Con questo risultato, Super Lap Driving Academy & Race Team conferma il proprio ruolo da protagonista assoluta nella scena delle competizioni Time Attack italiane, pronta a puntare al massimo nella sfida decisiva di Misano.