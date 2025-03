WEC | Pascal Wehrlein al debutto con Porsche Penske

Porsche Penske Motorsport ha confermato Pascal Wehrlein come terzo pilota della 963 ufficiale #4 alla prossima 24h Le Mans. Il tedesco è atteso al debutto nella prestigiosa manifestazione francese in azione con Nick Tandy e Felipe Nasr.

Porsche conferma Pascal Wehrlein per Le Mans

L'ex campione DTM e FIA Formula E si appresta per disputare la prima competizione in carriera all'interno del gruppo del FIA World Endurance Championship. Il nativo di Sigmaringen, in ballottaggio per un sedile a Le Mans con Nico Mueller, completa la squadra Porsche Penske Motorsport che come accaduto negli ultimi anni avrà tre 963 ufficiali ai nastri di partenza.

L'ex volto di F1 guiderà in coppia con Nick Tandy e Felipe Nasr, vincitori dell'ultima Rolex 24 e della 12h Sebring nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L'alfiere di Porsche per il Mondiale Formula E ha corso anche lui in IMSA quest'anno con la Porsche privata #85 JDC Miller-Motorsports in occasione della Rolex 24 at Daytona a gennaio.

Porsche ha ottenuto l'accesso di tre Porsche a Le Mans nella classe regina in seguito al titolo nell'IMSA WTSC 2024. Il marchio di Stoccarda ha deciso di aggiungere una vettura alla titolare #5 di Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell ed alla #6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet.

Completata la entry list in Hypercar

L'annuncio di Pascal Wehrlein completa il mosaico di nomi per la classe regina della 24h Le Mans. Ricordiamo che oltre alla 963 ufficiale #4 sul Circuit della Sarthe ci saranno due Cadillac V-Series.R in più rispetto a quelle che abitualmente vediamo nel FIA World Endurance Championship.

Ricky Taylor/Jordan Taylor/Filipe Albuquerque sono attesi con l'auto #101 Wayne Taylor Racing, mentre al volante della #311 Whelen Engineering ritroveremo Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti.

Nello schieramento della competizione automobilistica più importante al mondo Porsche sarà il marchio più rappresentato nella top class insieme a Cadillac. Ricordiamo infatti che oltre alle tre 963 ufficiali ci sarà come nel 2024 anche l'unità privata #99 Proton Competition con Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone.

Luca Pellegrini