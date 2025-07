Moto2 | GP Germania, Gara: Öncü vincente con la bandiera rossa, beffato Baltus

La vittoria in Moto2 del Gran Premio di Germania 2025 va a Deniz Öncü, che a seguito della bandiera rossa uscita a quattro giri dalla fine ha portato a casa la prima posizione. Dietro di lui arrivano Barry Baltus in seconda piazza e Jake Dixon al terzo posto, mentre la medaglia di legno è andata a Manuel Gonzalez.

Öncü vincitore con la bandiera rossa, Baltus secondo

Tempo ancora incerto sulla pista del Sachsenring, con grandi nuvole che hanno continuato a restare sopra il circuito, nonostante la gara sia stata dichiarata asciutta. Condizioni imprevedibili quindi in vista della partenza della corsa, che ha visto trionfare sotto il cielo della Germania Deniz Öncü. Il pilota turco si è infatti preso la prima posizione nel momento in cui è uscita la bandiera rossa al 21esimo giro, che ha vinto davanti al pubblico tedesco. Chi si è dovuto “accontentare” della seconda posizione nonostante il grande ritmo dimostrato per tutto il weekend è Barry Baltus, che non è riuscito a capitalizzare fino infondo la sua velocità in pista e a vincere lo scontro con Öncü. A salire sul terzo gradino del podio è invece Jake Dixon, che è stato protagonista di una gara passata sempre all'interno del turno di testa e che in alcuni momenti ha anche pensato di poter puntare a posizioni più alte, per poi concludere al terzo posto.

Porta a casa la medaglia di legno e si accoda al trio di testa invece Manuel Gonzalez, che ha dovuto farsi strada all'interno del secondo gruppo di piloti e che è riuscito a vincere il duello con Celestino Vietti, quinto classificato al termine della corsa, e a portare a casa molti punti in classifica mondiale. Il suo diretto rivale Aron Canet ha infatti chiuso settimo, con Joe Roberts davanti a lui. All'ottavo e al nono posto si sono classificati rispettivamente Izan Guevara e Ayumu Sasaki, che hanno giovato delle cadute. A comporre il gruppo di piloti nella parte bassa della classifica ci sono Filip Salač in undicesima posizione, seguito da Daniel Holgado e da Ivan Ortolà.

Gara rovinata per Agius e Moreira, out Arbolino e Alonso

Domenica da dimenticare per Senna Agius, che ha compromesso la sua gara fin dall'inizio, partendo prima dello spegnimento dei semafori e ricevendo come penalità due Long Lap Penalty da scontare. Questo gli ha fatto perdere molte posizioni e gli ha fatto perdere il gancio con il gruppo di testa, in cui stava lottando prima della penalità, facendolo finire in decima posizione alla fine della corsa. Altro pilota che di certo non ricorderà in modo piacevole questa gara è Tony Arbolino, che dopo essersi qualificato in seconda posizione e dopo aver mantenuto un piede sul podio per la prima parte di corsa, è stato protagonista di una caduta. L'italiano ha infatti perso il controllo della sua moto in Curva 12, finendo nella ghiaia e perdendo in questo modo la possibilità di portare a casa un ottimo risultato sulla pista del Sachsenring.

Grande gara che è finita con una brutta caduta da parte di Diogo Moreira, che escluso dal turno di Q1 il sabato e partito dalla 25esima posizione, è stato artefice di una rimonta da manuale nella prima metà di gara. Il brasiliano stava infatti risalendo la classifica e stava puntando alla terza posizione quando a seguito di un contatto con Jake Dixon è finito fuori pista, e rientrando a velocità ridotta è stato centrato da David Alonso. I due piloti hanno quindi terminato la loro gara in questo modo, ma sono usciti sulle proprie gambe dalla pista e sono stati portati per precauzione al centro medico. Incidente anche tra Marcus Ramirez e Albert Arenas, che sono finiti nella ghiaia in curva 1 a seguito di un errore da parte di Ramirez, terminando così la gara con cinque giri d'anticipo e facendo uscire la bandiera rossa.

Moto2 | GP Germania: i risultati della gara

Valentina Bossi

