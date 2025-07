Moto3 | GP Germania, Gara: Muñoz vince, Quiles beffa Rueda al photofinish

Sotto il sole timido del Sachsenring è David Muñoz a conquistare la vittoria del GP di Germania della Moto3. Con un arrivo al photofinish, Maximo Quiles strappa la seconda posizione a Josè Antonio Rueda. Guido Pini unico italiano in Top10.

David Muñoz vince nonostante l'infortunio

In una gara in pieno stile Moto3, è stato David Muñoz a trionfare sul circuito del Sachsenring. Una gara di gruppo, nella quale non sono mancati i sorpassi e anche i contatti. David Muñoz ha conquistato la sua seconda vittoria della stagione, in un ultimo giro al cardio palma, nel quale nulla era scritto. Alle sue spalle Maximo Quiles che ha beffato il leader del mondiale, Josè Antonio Rueda. Medaglia di legno per Ángel Piqueras, che può essere soddisfatto della sua gara. Dopo le difficoltà degli ultimi Gran Premi, lo spagnolo è riuscito a rimanere con il gruppo di testa, lottando anche per la vittoria.

Quinto Alvaro Carpe, al quale è stato assegnato un long lap penalty per un sorpasso al limite in curva 1. Una penalità che ha costretto lo spagnolo a ripartire dal fondo del gruppo di testa. Sesta posizione per Joel Kelso. Grande sfortuna per Taiyo Furusato, caduto nelle ultime battute della gara, quando era in lotta per la vittoria. Ottimo settimo posto per Guido Pini, unico italiano in Top10.

Le difficoltà degli italiani

Doppia caduta per il team Leopard che lascia la Germania con zero punti. Adrian Fernández, dopo una contatto con Josè Antonio Rueda, ha perso il parafango della sua moto e alla curva successiva è scivolato nella ghiaia. A terra anche David Almansa. Out anche Scott Ogden, dopo la pole position di ieri, il britannico è caduto a cinque giri dal termine.

Le sessioni del sabato sono state complicate per i piloti italiani, e anche il Gran Premio di Germania si rivela un'altra giornata da dimenticare. Ad eccezione di Guido Pini, in lotta con il gruppo di testa, è stata una gara anonima per gli italiani. Dennis Foggia ha chiuso in undicesima posizione, tredicesimo posto, invece, per Stefano Nepa. Alle sue spalle Riccardo Rossi. Leonardo Abruzzo e Nicola Carraro sono caduti.

Moto3 | GP Germania: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea