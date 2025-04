Sim Racing | ARL GT3 Trophy: RFM e-Sport pronta al rush finale

Due gare nell’arco di due settimane per decidere chi saranno i nuovi campioni: così si arriva stasera al circuito stradale di Long Beach per la penultima tappa della Apex Racing League GT3 Trophy GT3, competizione su iRacing dove il nostro team partner di RFM e-Sport sarà chiamato ad un altro passaggio importante della loro campagna sulle Porsche GT3 R 992 brandizzate LiveGP.it.

La lotta per il titolo AM entra nel vivo

Il team viene da una serie di 4 vittorie di classe di fila di un Vincenzo Occhipinti (#397) che ha dominato le manche di Spa-Francorchamps e Donington National per allungare in maniera sostanziale in vetta alla classifica. La squadra ha potuto contare in Belgio anche all’apporto di Francesco Messina (#342) e di Simone Maggioli (#309) e, anche se in Gran Bretagna hanno dovuto fare i conti con l’assenza di Messina e il ritiro di Maggioli, il team è rimasto comunque in un’ottima posizione grazie alle prestazioni di un Vincenzo che ha chiuso Gara 2 a Donington all'ottavo posto nella generale.

Credits: Apex Racing League

A seguito di questi risultati, infatti, Occhipinti si ritrova sempre più in testa alla classifica piloti AM con 313 lunghezze e un vantaggio di 32 punti sul suo diretto inseguitore Simen-Andre Livingston (RacingLab Esports) a due round dal termine del campionato. Messina e Maggioli, invece, occupano rispettivamente il nono e 13° posto di classifica con 162 e 101 punti, contribuendo al piazzamento nella top 10 di RFM e-Sport nella classifica generale dei team con un totale di 496 punti, in mezzo alle due squadre di Cold Ice eSports Red (502) e Blue (490) che competono nella classe PRO-AM.

Dove vedere le gare di Long Beach ed Imola

Come da programma, i due round conclusivi di Long Beach ed Imola saranno trasmessi sempre sul canale YouTube di Apex Racing TV. I rispettivi collegamenti di stasera e di giovedì 17 aprile partiranno come di consueto alle ore 20:30 con i pre-gara dall'Apex Racing Esports Studio che accompagneranno gli spettatori prima dell'inizio delle varie sessioni. E voi, siete pronti a tifare per RFM e-Sport nella loro corsa all'ambito titolo?