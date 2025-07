Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: RFM eSport sul podio di classifica a Monza

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 arriva alla sua conclusione con la settima ed ultima tappa disputatasi all’Autodromo Nazionale Monza. Il nostro team partner RFM eSport è arrivato sul circuito brianzolo con un Riccardo Tocu determinato a chiudere la stagione in bellezza, mentre un Matteo Bellandi assente per impegni lavorativi ha comunque seguito da lontano i ragazzi della squadra di Emanuele Ciliberti per l’ultima gara della competizione.

Tocu sfiora il podio nel finale di Monza

Fin dal primo giro di prove l’obiettivo di RFM eSport era quello di restare davanti ad Amethyst Racing, team col quale condivideva il terzo posto a pari merito nella classifica team con 136 punti a testa. Riccardo Tocu ha fatto il suo già dalle qualifiche, dove ha stampato un ottimo terzo tempo (a 161 millesimi dalla pole di Spiezio) per prendersi la seconda fila, mentre il pilota Amethyst Alessandro Botti gli sarebbe partito una fila e mezzo dietro dalla sesta casella dello schieramento.

Dopo una partenza pulita e senza fronzoli, Tocu è rimasto nel gruppo dei primi e si è fatto trainare nella lotta per il podio grazie al gioco delle scie. Alla sosta, però, la scelta di fermarsi un giro dopo rispetto ad avversari come Berloni e Famulari non ha pagato e una fermata lenta lo ha lasciato al sesto posto con diversi secondi di distacco dalla zona podio. Ma Tocu rimane ampiamente davanti a Botti e così, con il quarto posto finale (grazie anche ad una penalità post-gara per Berloni), permette al team di finire il campionato sul podio della classifica team con 154 punti.

RFM eSport in top 3, Ciliberti: “Conferma la qualità del nostro progetto”

Riccardo Tocu chiude dunque la stagione al quinto posto della classifica piloti con 104 punti. Un bilancio positivo nonostante la mancata vittoria, ma il pilota è comunque soddisfatto dei suoi progressi:

Ovviamente puntavamo alla vittoria per chiudere la stagione in bellezza, ma Monza è sempre complicata, soprattutto quando si parte nel gruppo di testa e ci si ritrova nel pieno delle bagarre. Alla fine il quarto posto è comunque un risultato solido che ci permette di portare a casa punti pesanti. Ma peccato per la classifica piloti poiche la P3 era a portata di mano. Sono contento del percorso fatto in questo campionato, la velocità non è mai mancata e siamo stati competitivi su tutte le piste. Ora qualche giorno per staccare e poi si riparte a lavorare.

Seppur assente in pista, Matteo Bellandi ha voluto far sentire la sua presenza e la sua vicinanza al gruppo, come testimoniano le sue dichiarazioni:

Mi dispiace davvero tanto non aver potuto essere al via nell’ultima gara, ma purtroppo tra il simracing e gli impegni reali a volte bisogna fare delle scelte. Ho seguito la gara live e sono orgoglioso del lavoro e della crescita che abbiamo fatto come team durante tutta la stagione. Essere terzi tra i team in un campionato così competitivo è un bel risultato di cui essere fieri. L’obiettivo per il futuro è tornare più forti e più costanti.

Parole positive anche per Emanuele Ciliberti, che traccia il bilancio della stagione appena conclusa:

Chiudiamo questa stagione con grande soddisfazione. Terzi nella classifica team è un risultato che conferma la qualità del progetto e la crescita che stiamo portando avanti. I ragazzi hanno dimostrato carattere e professionalità. Abbiamo vinto delle sfide difficili, gestito bene i momenti complicati e dimostrato che RFM Esports può stare stabilmente tra i migliori. Adesso si guarda al futuro, ma con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta.

Ora è arrivato il momento per loro di godersi il meritato riposo estivo, ma RFM eSport guarda già ai prossimi impegni previsti per l’inizio della stagione autunnale. Rimanete sintonizzati sulle frequenze LiveGP.it per seguire i prossimi impegni del nostro team partner.