MotoGP | GP Americhe, Qualifiche: Márquez in pole, Di Giannantonio lo insegue

Sempre lui, sempre al primo posto: Marc Márquez si prende la pole position del GP delle Americhe MotoGP. È la terza consecutiva per il fenomeno della Ducati, che si prende la prima fila davanti a Fabio Di Giannantonio e al fratello Álex Márquez.

Ancora Márquez: terza pole position di fila, ma Diggia è lì

Semplicemente inarrivabili: Marc Márquez si trova alla terza pista favorevole consecutiva, ma ciò non toglie assolutamente nulla dal suo dominio sulle qualifiche del GP delle Americhe. Il pilota Ducati ha fatto segnare un inarrivabile 2:01.088 che ha lasciato di stucco tutti gli avversari. L'unico ad avvicinarsi al pianeta Márquez è… Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano chiude il giro a soli 101 millesimi dal padrone di casa, avvicinandosi pericolosamente e candidatosi così perlomeno al 2° posto sia nella Sprint che nel Gran Premio. Diggia precede Álex Márquez, togliendo così alla coppia il dominio della categoria almeno per una mattinata.

Pedro Acosta è 4°, Bagnaia chiude la 2ª fila

La seconda fila è aperta dalla KTM di Pedro Acosta, autore di un crono 2:01.504 che gli vale il miglior risultato stagionale sul giro secco. Il team VR46 mette la seconda Desmosedici in seconda fila con il 5° tempo di Franco Morbidelli, che precede il vice-campione del mondo Francesco Bagnaia. Terza fila tutta giapponese con due Honda in Q2 per la prima volta in questa stagione. Luca Marini si piazza 7° partendo dal Q1 davanti al compagno di box Joan Mir, mentre Jack Miller è 9°. Maverick Viñales e la KTM chiudono la top 10 davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Fermín Aldeguer chiude il primo Q2 della sua carriera in 12ª posizione. È crisi Aprilia: Marco Bezzecchi è solamente 13°, mentre Ai Ogura è 18° davanti a Raúl Fernández. Enea Bastianini, vincitore qui nel 2022, parte 17°.

MotoGP | GP Americhe: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Americhe: Viñales e Aldeguer sorpendono in Texas