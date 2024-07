WRC | Alla scoperta della Lettonia: Toyota ancora al top?

Appuntamento da non perdere questo week-end con il Rally di Lettonia, ottavo atto del FIA World Rally Championship. Cresce l’attesa per un fine settimana che si prospetta particolarmente avvincente ed imprevedibile, sullo sterrato che si inserisce alla perfezione tra Polonia e Finlandia.

Rally Lettonia: Neuville prova a confermarsi

Toyota ha vinto ancora in Polonia due settimane fa. Kalle Rovanperä ha mostrato i muscoli con la terza Toyota Yaris ufficiale compensando alla perfezione l’assenza di Sébastien Ogier, francese protagonista di un incidente nel corso dei test pre-evento.

Il finnico ed il nativo di Gap non presenzieranno questo fine settimana in Lettonia, appuntamento che quindi vedrà indubbiamente un nuovo duello per il primato tra Thierry Neuville (Hyundai) ed Elfyn Evans (Toyota). Il belga vanta 136 punti per ora contro i 121 del gallese, secondo classificato sulla terra polacca ed abile a recuperare terreno nei confronti del nativo di St. Vith.

Hyundai all'assalto con Neuville nel Rally Lettonia - Credits: Hyundai Motorsport

Resta in agguato anche Ott Tanak (Hyundai), determinato a rifarsi dopo un week-end da dimenticare. L’ex campione del mondo parte sicuramente da favorito vicino alle strade di casa: l’Estonia è stata presente negli ultimi anni nel FIA WRC proprio in questo periodo dell’anno prima della Finlandia e della pausa estiva.

Hyundai si trova quindi con due punte contro la singola Toyota Yaris. Takamoto Katsuta non sembra attualmente in grado di poter reggere la concorrenza: il nipponico ha ottenuto un mediocre ottavo posto in Polonia dopo due difficili trasferte tra Portogallo ed Italia.

20 speciali in Lettonia

La prima edizione del Rally di Lettonia per il FIA WRC avrà venti prove speciali suddivise in tre giorni ad eccezione della prima che sarà nella serata di giovedì (Biķernieki Track - 11.13 km). L’azione entrerà nel vivo venerdì con la disputa della SS2 (Milzkalne 1 - 4.99 km) prima della SS3 (Tukums 1 - 27.56 km) e della SS4 (Andumi - 17.86 km). Il medesimo programma verrà effettuato al pomeriggio.

Luca Pellegrini