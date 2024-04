NASCAR | Richmond: Hamlin strappa la vittoria a Truex

Denny Hamlin ha vinto la tappa di Richmond della NASCAR Cup Series 2024. Il #11 di Joe Gibbs Racing svetta negli ultimi minuti beffando il teammate Martin Truex Jr, padrone a lungo della scena nel particolare short-track che sorge in Virginia.

Dal bagnato all'asciutto

La pioggia ha messo in pericolo l'evento di Pasqua della NASCAR Cup Series. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a ritardare il via ed a scegliere di utilizzare per i primi minuti gli pneumatici da bagnato.

Ricordiamo che questo provvedimento, accessibile solamente grazie alle nuove auto in vigore dal 2023 con un tracciato quasi asciutto, è in vigore solamente per alcuni specifici short-track, un'opzione non perseguibile in un ‘catino tradizionale’ o all'interno di un 'Superspeedway.

Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) ha ottenuto il primato nella Stage 1, il californiano ha ceduto il testimone nella seconda frazione a Martin Truex Jr. (Auto-Owners Insurance Toyota #19).

I due veterani dello schieramento hanno continuato a lottare anche in regime di green flag nella lunga ed importante parte conclusiva della competizione.

La Chevrolet Camaro #5 ha preso la vetta sulla Toyota Camry #19 dopo l'ultima sosta ai box grazie ad un lavoro eccellente da parte degli uomini di Hendrick, un sorpasso che ha preceduto la puntuale risposta di Truex.

Truex al comando a Richmond - Joe Gibbs Racing

Hamlin beffa tutti

Il finale è stato più che mai incerto con un deciso ritorno da parte di Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22). L'americano ha iniziato a mettere pressione ai rivali ed ha approfittato alla perfezione dei doppiaggi per intaccare nei cinque giri finali il primato di Truex.

Tutto è stato rimesso in discussione a 2 giri dalla fine con un testacoda dopo curva 4 di Larson, spinto nell'erba da Bubba Wallace (McDonald's Toyota #23) dopo un contatto in uscita da curva 4.

Tutti sono quindi tornati ai box, Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota) ha sorpreso Truex e Logano nella pit road agguantando per la prima volta la leadership in vista della ripresa delle ostilità.

L'Overtime, il primo del 2024, ha avuto un solo padrone. Il 43enne nativo di Tampa ha festeggiato la 53ma affermazione in carriera, la quinta in quel di Richmond dopo aver gestito la prova per di fatto un singolo passaggio dei 400 previsti.

Logano ha chiuso secondo davanti a Larson, Truex, Chase Elliott (UniFirst Chevrolet #9), Christopher Bell (Mobil 1 Toyota #20), William Byron (Liberty University Chevrolet #24) e Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6).

Settimana prossima si torna in azione in quel di Martinsville per una nuova prova da non vivere. Attualmente solamente Byron ed Hamlin vantano due acuti da Daytona ad oggi, mentre sono ancora zero i successi di Ford.

Luca Pellegrini