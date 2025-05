F1 | GP Monaco, FP1: Leclerc in testa, la McLaren resta favorita

Il fine settimana del GP Monaco si apre con il miglior tempo di Charles Leclerc. Tra le stradine del Principato, il monegasco si è piazzato in vetta alla classifica delle FP1 con il tempo di 1:11.964. Alle sue spalle, con un distacco di millesimi, ha chiuso Max Verstappen, seguito da Lando Norris. Quinto il leader del mondiale, Oscar Piastri, mentre ha chiuso solo nono, invece, Lewis Hamilton.

McLaren ancora punto di riferimento

McLaren ha dimostrato sin da subito di avere una buona performance sul giro, dando l'impressione di essere ancora una volta la favorita di questo weekend. Nel corso della sessione, poi, il team Papaya ha provato anche il passo gara in vista di un Gran Premio con due soste obbligatorie. Lando Norris ha chiuso in terza posizione alle spalle di Max Verstappen, mentre Oscar Piastri quinto. Il campione del mondo non ha trovato da subito il giusto ritmo, ma dopo aver apportato dei cambiamenti alla sua monoposto è riuscito a far segnare un buon tempo, chiudendo la sessione in seconda posizione. Un buon risultato per Verstappen che ultimamente aveva invece faticato nelle sessioni del venerdì. Bene anche la Williams, che si mostra nuovamente competitiva. Dopo l'ottima gara disputata in Emilia Romagna, il team britannico ha iniziato al meglio il fine settimana monegasco: Alexander Albon e Carlos Sainz si sono da subito inseriti nella Top10, dando dei segnali importanti in vista della gara. Albon ha chiuso la sessione in quarta posizione, mentre il suo compagno di squadra in settima.

Ferrari con l'ala 2024

É partito bene il weekend monegasco per Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, la Scuderia di Maranello ha deciso di montare l'ala posteriore del 2024. Nonostante questo, i piloti si sono lamentati spesso del sottosterzo e del sovrasterzo, un problema ricorrente in questa stagione. Ma la sessione non era partita nel migliore dei modi: infatti, un contatto tra Lance Stroll e Charles Leclerc ha causato una bandiera rossa nei primi minuti della sessione. Il ferrarista ha tamponato il canadese, in traiettoria al Loews nonostante la bandiera blu, e poi penalizzato di una posizione in griglia per la gara di domenica. Il pilota di casa è riuscito, però, a tornare in pista e ha chiuso la sessione in testa. Solo nono, invece, Lewis Hamilton che negli ultimi tentativi ha trovato traffico e questo non gli ha permesso di portare a termine il suo giro veloce.

Alonso decimo, Newey osserva

Più arretrata Mercedes in questa prima sessione. George Russell, sesto alla bandiera a scacchi, non è mai riuscito ad avvicinarsi ai tempi fatti segnare dai primi e ha chiuso a 518 millesimi da Leclerc. Anche Kimi Antonelli è parso in difficoltà in questo inizio. Il pilota italiano non è riuscito ad entrare nella Top10 e ha chiuso in undicesima posizione , alle spalle di Fernando Alonso. É riuscito, invece, ad entrare nella Top10 Pierre Gasly, ottavo alle spalle di Carlos Sainz. Distante da lui il suo compagno di squadra, Franco Colapinto, solo diciannovesimo. La prima sessione di prove libere di Aston Martin, si è svolta sotto gli occhi attenti di Adrian Newey, anche se, come detto sessione è finita con grande anticipo per Lance Stroll. Dopo il contatto con Leclerc, infatti, i meccanici sono stati costretti a cambiare la sospensione posteriore e il cambio sulla monoposto del canadese, ponendo così fine alla sua sessione.

Il prossimo appuntamento è alle ore 17 con le FP2 del Gran Premio di Monaco: una sessione importante per preparare al meglio il resto del weekend.

F1 | GP di Monaco: i risultati delle FP1

Credits: FIA

Giulia Pea