F1 | GP Monaco, FP2: Leclerc mette paura ai rivali

Charles Leclerc mette paura a tutti al termine della FP2 del GP Monaco, ottava tappa del Mondiale F1 2024. Il padrone di casa e la Ferrari sorridono dopo il primo giorno d'azione, la SF-24 #16 svetta nella graduatoria assoluta precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e l'Aston Martin di Fernando Alonso.

Leclerc all'attacco tra i muretti di casa

Il turno pomeridiano nel Principato di Monaco ha visto la Rossa di Leclerc superiore alla concorrenza. L'ex campione di FIA F2 ha fatto la differenza durante l'appassionante simulazione di qualifica, l'idolo locale ha fermato il cronometro in 1.11.278 con 188 millesimi di scarto su Hamilton.

Alonso si è attestato terzo abbattendo il riferimento di Max Verstappen, apparentemente in difficoltà rispetto alla Ferrari. Il #1 dello schieramento non è riuscito ad intimidire Leclerc, l'olandese ha pagato cinque decimi al termine della FP2 dopo qualche errore di troppo.

Quinto crono per l'inglese Lando Norris (McLaren), il vincitore del GP Miami 2024 ha concluso nell'ordine precedendo lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), il canadese Lance Stroll (Aston Martin), il messicano Sergio Perez (Red Bull), il thailandese Alexander Albon (Williams) e il britannico George Russell (Mercedes).

Leclerc regna nella FP2 del GP Monaco 2024 - Credits: Ferrari

Red Bull vs Ferrari, attenzione a McLaren e Mercedes

Red Bull insegue provvisoriamente la Ferrari che ha iniziato nel migliore dei modi il fine settimana. Leclerc ha mostrato una confidenza estrema con il tracciato locale, mentre il costruttore austriaco appare in leggera difficoltà come accaduto in North America a Miani ed in Italia a Imola.

Attenzione in ogni caso a due piloti esperti come Hamilton ed Alonso. Il sette volte campione del mondo e l'asturiano sembrano avere le carte in regola per inserirsi tra Ferrari e Red Bull nell'ipotetica bagarre per la pole position.

Mercedes ed Aston Martin appaiono nettamente inferiori ai rivali sul passo gara, ma sappiamo bene quanto a Monaco sia molto importante disputare un ottima qualifica vista la difficoltà nel compiere i sorpassi.

Domani alle 12:30 la terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Monaco, allenamento cruciale in attesa della lotta per la pole che scatterà dalle 16:00.

Luca Pellegrini