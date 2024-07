F1 | GP Ungheria, FP2: Norris comanda con McLaren, Leclerc a muro

Le FP2 del GP d’Ungheria hanno riportato in auge la McLaren, grazie a Lando Norris. Il pilota inglese ha chiuso l’ultimo turno della prima giornata d'azione in terra magiara con il miglior tempo davanti a Max Verstappen, il più competitivo nella simulazione del passo gara. La Ferrari ha brillato in parte solo con Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc ha chiuso il suo venerdì con un incidente e la monoposto danneggiata.

GP Ungheria: è sfida Norris-Verstappen nelle FP2 in Ungheria

La McLaren si è nascosta nelle FP1, ma poi ha artigliato la prima posizione con Lando Norris. L’inglese ha stampato 1’17”788, lasciando Verstappen a 2 decimi e mezzo. L’olandese si è però presa la rivincita nella simulazione del passo gara, dove Max ha girato sul 24 basso con gomme medie. Bene anche Norris sulla serie di passaggi cronometrati, ma non ha avuto la stessa costanza dell’olandese anche se sono da segnalare due scelte differenti in termine di gomme (medie contro dure).

Sainz ha portato la Ferrari terza a quattro decimi dal top davanti ad un Perez ottimo sia sul giro secco che nella simulazione del Gran Premio. Grande prova di Kevin Magnussen, il quale ha messo la sua Haas in mezzo alle Mercedes. Il danese, che chiuderà il rapporto con il team a fine stagione, è sesto dietro a George Russell e davanti a Lewis Hamilton. Ottavo tempo per Daniel Ricciardo con la Racing Bull, chiudono la top ten Alexander Albon e Fernando Alonso.

La Ferrari sembra lontana

Nonostante il posto nella classifica dei tempi, la Ferrari è sembrata lontana dalla vetta. A complicare un quadro già di per sé sconfortante ci ha pensato Charles Leclerc, il quale ha danneggiato la SF-24 per un’uscita di pista in curva 4. I danni maggiori riguardano soprattutto le barriere costringendo la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Il monegasco ha saltato il resto della sessione per i danni riportati (al momento della pubblicazione non sappiamo cosa è stato danneggiato).

Oscar Piastri, invece, non ha sfruttato il potenziale della McLaren allo stesso livello di Norris. Il pilota australiano ha piazzato il 13esimo tempo, complice anche un’escursione che ha danneggiato il fondo della sua monoposto. Piastri è indietro anche rispetto al sorprendente Logan Sargeant, alle prese con una delle migliori sessioni di sempre. 15ma piazza per Nico Hulkenberg, mentre è da rimarcare l'ottima prova anche di Valtteri Bottas, undicesimo con la Sauber. Da segnalare ai margini della sessione un uscita di pista da parte della Sauber di Guanyu Zhou, in difficoltà come Leclerc in curva 4.

Non ha invece brillato l’Alpine, che sembra non riuscire più a ripetere quel trend positivo interrottosi in Austria. Esteban Ocon ha artigliato il 14esimo tempo, Pierre Gasly è 16esimo. Diciasettesimo crono per l’altra Aston Martin di Lance Stroll, appena davanti a Leclerc, che per ovvie ragioni non ha simulato il time attack.

Domani la FP3 e le qualifiche del GP Ungheria 2024.

Credits: X @F1

Riccardo Trullo