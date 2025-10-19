Moto2 | GP Australia, Gara: vittoria da sogno per Agius, Alonso e Moreira a podio

Vittoria conquistata in Australia per Senna Agius, che si porta a casa la prima posizione in Moto2 a Phillip Island. Con lui sul podio sale David Alonso in seconda posizione, con Diogo Moreira sul terzo gradino.

Agius imbattibile a Phillip Island, 2° Alonso

Sull’isola al largo dell’Australia è andata in scena la gara di Moto2, il secondo appuntamento della mattina italiana e il penultimo prima della MotoGP. Nella classe di mezzo a dominare in gara è stato l’eroe di casa Senna Agius, che al termine della corsa ha portato a casa la prima posizione, lasciando dietro di sé tutti gli avversari. Niente ha potuto David Alonso, che ha cercato di minacciare la leadership dell’australiano ma che in ultima istanza ha dovuto rinunciare, concentrandosi sulla battaglia per la seconda posizione. Il numero #80 si e infatti preso il secondo posto sul podio, lasciando disponibile solo il terzo gradino, di cui ha approfittato Diogo Moreira. È stato proprio il pilota brasiliano ad occupare il terzo posto nonostante la partenza dalla pole position, riuscendo a mantenere dietro di sé Daniel Holgado, che dopo una serie di tentativi si è accontentato della medaglia di legno al termine della gara. Ad uscire al “secondo posto” in una battaglia fino all’ultimo giro per la quarta posizione è stato poi Jake Dixon, che si prende la quinta posizione alla bandiera e scacchi e mette in archivio in questo modo un buon risultato. Alle sue spalle arriva poi Barry Baltus sesto e artefice di una gara solida da centro gruppo.

Disastro in ottica mondiale per Gonzalez, Canet dentro la Top 10

In settima posizione al traguardo arriva poi Manuel Gonzalez, che dopo aver passato la maggior parte della gara a battagliare per la seconda posizione con Moreira, ha perso molto terreno nel corso delle ultime tornate, sprofondando in settima piazza. Questo è esattamente lo scenario opposto rispetto a quello sperato per lo spagnolo, che si tiene la leadership del campionato, ma solo per due punti. Con il secondo posto di Moreira infatti, suo diretto rivale in campionato, il gap di punti che li divideva si è drammaticamente ridotto, lasciando Gonzalez alle prese con una situazione complicata. A chiudere la lista di piloti che occupano la Top 10 si trova Albert Arenas, che termina la gara in ottava posizione e si porta al traguardo Aron Canet, in nona piazza e seguito a ruota da Ayumu Sasaki, che invece occupa il decimo posto. In zona punti rientra anche Adrian Huertas, che grazie alla sua undicesima posizione riesce a mettere una pezza a una gara altrimenti nella norma. Dietro di lui al dodicesimo posto si piazza poi Collin Veijer, che è rimasto davanti a Joe Roberts e a Darryn Binder fino alla fine della gara, rilegando l’americano alla tredicesima posizione e Binder alla quattordicesima. L’ultimo punto disponibile lo porta infine a casa Alonso Lopez, quindicesimo al traguardo in una gara non senza difficoltà. Escluso quindi dalla zona che “conta” si ritrova Izan Guevara, che dopo una corsa complicata termina in sedicesima piazza, seguito a ruota da Tony Arbolino in diciassettesima e da Ivan Ortolá in diciottesima.

Moto2 | GP Australia: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

