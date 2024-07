MotoGP | GP Gran Bretagna: pausa finita, info e orari del weekend

Le vacanze sono finite e a Silverstone la MotoGP torna in pista per il 75° Gran Premio di Gran Bretagna, tappa in cui si festeggerà lo speciale anniversario del Motomondiale. Dal complesso circuito inglese riparte la sfida tra il nuovo leader del Mondiale Pecco Bagnaia e Jorge Martín, separati da solamente 10 punti.

La MotoGP si prepara ad un fine settimana storicamente significativo: in occasione del GP di Gran Bretagna, decima tappa stagionale, andranno in scena le celebrazioni del 75° anniversario, impreziosite dalle livree speciale che le squadre adotteranno nel corso del fine settimana. In un contesto così pregno di riferimenti storici la battaglia in pista non potrà che assumere ancor più importanza, in particolare nel confronto tra Pecco Bagnaia e Jorge Martín.

La caduta dello spagnolo a pochi km dalla fine del GP di Germania ha offerto un grande assist al Campione del Mondo in carica, capace di artigliare la vetta della classifica piloti con 10 lunghezze di margine. Per di più, Bagnaia ha avuto la meglio contro i compagni di marca nella Race of Champions della World Ducati Week, una gara esibizione sì, ma solo nella forma perché a conti fatti abbiamo visto quanto i piloti al vertice abbiano spinto. Tanta carica, dunque, per il torinese, che dall'altra parte non può sottovalutare Martín, colpito ma non abbattuto.

Più staccato Marc Marquez, la cui gara show a Misano si è chiusa tra le polemiche per via dell'attacco nel finale a Nicolò Bulega (il riminese sta bene, come confermato nell'ultimo post, ndr). I 56 punti di ritardo da Bagnaia sono tanti, ma il Mondiale è ancora lungo e da Silverstone capiremo se l'8 volte iridato avrà modo di diventare minaccioso anche in qualifica, punto debole fino a qui nella prima annata con Ducati. A 11 lunghezze da Marc Marquez troviamo Enea Bastianini, seguito da Maverick Viñales, Pedro Acosta e Brad Binder, racchiusi in un fazzoletto di 17 punti. Attenzione ad Aprilia, particolarmente legata al circuito inglese: nel 2021, infatti, proprio a Silverstone Aleix Espargaró ha regalato il primo podio a Noale nell'era MotoGP, stringendo ancor di più il legame con questa pista grazie alla spettacolare vittoria dell'anno scorso, quando il catalano ha beffato Bagnaia (vincitore nel 2022) nel giro finale. Tra i piloti in attività hanno vinto anche Fabio Quartararo (2021), Alex Rins (2019), Maverick Viñales (2016, la prima di Suzuki al rientro, ndr) e Marc Marquez, vincitore nel 2014.

IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Credits: motogp.com

Lunghezza: 5,9 km

Curve: 18 (10 destra - 8 sinistra)

Rettilineo più lungo: 770 metri (Hangar Straight)

Distanza gara Moto3: 15 giri (88,5 km)

Distanza gara Moto2: 17 giri (100,3 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 10 Giri (59 km)

Distanza gara MotoGP: 20 Giri (118 km)

COME E QUANDO VEDERE IL GP DI GRAN BRETAGNA DELLA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP a Silverstone sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre su TV8 andranno in chiaro e in diretta tutte le sessioni del sabato a partire dalle Qualifiche della Top Class. In differita, invece, le gare della domenica (Moto3 15:20, Moto2 17:05, MotoGP 18:35). Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio di Gran Bretagna 2024: ecco tutti gli orari.

Giovedì 1° Agosto

17:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 2 Agosto

10:00 | Moto3 - FP1

10:50 | Moto2 - FP1

11:45 | MotoGP - FP1

14:15 | Moto3 - FP2

15:05 | Moto2 - FP2

16:00 | MotoGP - Prove

Sabato 3 Agosto

09:40 | Moto3 - FP3

10:25 | Moto2 - FP3

11:10 | MotoGP - FP2

11:50 | MotoGP - Qualifiche

13:50 | Moto3 - Qualifiche

14:45 | Moto2 - Qualifiche

16:00 | MotoGP Sprint

Domenica 4 Agosto

10:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Rider Fan Parade

12:15 | Moto3 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

15:30 | Moto2 - Gara

Matteo Pittaccio