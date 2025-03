F1 | GP Cina, Qualifiche Sprint: McLaren fuori dalla prima fila

Mclaren fuori dalla prima fila nelle qualifiche Sprint del gran premio di Cina. La pole position se la prende Lewis Hamilton su Ferrari, con la seconda posizione conquistata da Max Verstappen. Solo terza la Mclaren di Oscar Piastri e ancora peggio il suo compagno di squadra Lando Norris, che conclude la qualifica sprint in sesta posizione. Una prestazione da amaro in bocca per la squadra di Andrea Stella, che si è mostrata imbattibile sin dalle prove libere e che non ha trovato il risultato che si aspettava.

Mclaren carente nella qualifica Sprint

Nella Sprint Qualifying del venerdì, Mclaren ha concluso la sessione in terza posizione con Oscar Piastri e in sesta posizione con Lando Norris. Una prestazione che ha sorpreso in negativo la squadra inglese, che si è dimostrata ancora la squadra da battere nelle prime prove del venerdì. Un Oscar Piastri in forma, cha ha mostrato velocità e costanza in tutte le sessioni della qualifica Sprint. E convinto di poter far bene anche domani:

Sono stato veloce nei momenti sbagliati della qualifica, una strategia che dovremo analizzare. Il passo della monoposto era molto buono, quindi sono sicuro di poter lottare per la vittoria domani. Fonte: F1TV

Lando Norris, invece, è sembrato in leggera difficoltà, con dei giri veloci non sempre perfetti e con qualche imprecisione, tanto che all'ultimo giro valido per il risultato finale ha preferito rientrare al box. Il pilota inglese ha suscitato stupore alla viglia del weekend cinese, affermando che la MCL39 è una monoposto veloce, ma difficile da guidare. Dichiarazioni confermate anche nell'intervista post gara ai microfoni di F1TV:

Ho commesso un errore nell'ultima curva. Ho faticato molto con la monoposto, che oggi era molto difficile da guidare. Peccato per i troppi errori.

Mclaren resta ancora la più forte

Nonostante le difficoltà viste nelle ultime qualifiche, Mclaren rimane ancora la squadra più forte sulla griglia e punto di riferimento per gli altri. Se però in Australia il dominio sembrava netto, nel venerdì del gran premio della Cina abbiamo visto gli avversari diretti come Ferrari, Red Bull e Mercedes più vicini e pronti a dare fastidio ai campioni 2024.

Mclaren in pista nelle prove libere del Gran Premio di Cina 2025

Federica Passoni