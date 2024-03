WorldSBK | Catalunya, Gara 1: Razgatlıoğlu alla prima con BMW, beffato Bulega

Vince Gara 1 in Catalunya un incredibile Toprak Razgatlıoğlu, portandosi a casa il primo successo con BMW. Sul podio le due Ducati di Nicolò Bulega e Álvaro Bautista a chiudere il terzetto, che partiva 14° dopo essere stato penalizzato di tre posizioni.

Razgatlıoğlu: buona la seconda in BMW

Toprak Razgatlıoğlu si porta a casa la prima vittoria in sella alla BMW. Incredibile performance del turco, che vince la gara numero quaranta della sua carriera. Come confermato sin dal venerdì, la M1000RR si è mostrata consistente e forte sul circuito di Barcellona. Toprak protagonista di una bagarre nell'ultimo giro con Nicolò Bulega, in seconda posizione e al suo secondo podio in Superbike, che ha condotto una gara in recupero, dopo una partenza non ottimale.

Gara frustrante per Jonathan Rea, che anche in questa gara non si porta a casa neanche un punto per un problema tecnico alla moto. Record quindi negativo per le prime due gare dell’inglese con Yamaha. Gara da dimenticare anche per Sam Lowes: leader per alcuni giri per la prima volta in Superbike, l’inglese è caduto a 16 giri dal termine.

Bautista sul podio, Honda non pervenuta

Álvaro Bautista rimonta fino al terzo gradino del podio. Dopo una penalizzazione che lo ha visto partire dalla 14° piazza, l'attuale campione del Mondo è risalito fino alla terza posizione, superando un Andrea Iannone affaticato negli ultimi giri ma che ha terminato la sua gara in quarta posizione.

Nella top 5 troviamo anche la Yamaha di Andrea Locatelli. Alex Lowes si è classificato sesto, mentre Danilo Petrucci è arrivato settimo. Petrucci sembrava in lotta per il podio con Bautista e Iannone, ma ha perso terreno nel finale. Dominique Aegerter, Michael van der Mark, e Axel Bassani sono entrati nella top 10. Van der Mark è scivolato nelle ultime tre tornate dopo essere stato saldamente quarto per gran parte della gara con la sua BMW. Più indietro troviamo Michael Ruben Rinaldi, mentre la prima Honda è solo al 13° posto con Iker Lecuona, molto staccata rispetto al resto del gruppo. Il compagno di squadra Xavi Vierge, anche lui distaccato, chiude in 18° posizione.

WorldSBK | Catalunya: i risultati di Gara 1

Claudia Barchiesi