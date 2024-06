Italian F4 | Imola, gara-1: vittoria a Yamakoshi dopo la squalifica di Slater

La quarta vittoria su quattro gare di Freddie Slater viene vanificata da una squalifica. Il successo in gara-1 di Imola dell'Italian F4 passa al pilota Van Amersfoort Hiyu Yamakoshi, davanti ad Akshay Bohra e Dion Gowda, che eredita l'ultimo gradino del podio.

Quarto successo e bottino tondo per Slater nella prima gara di Imola

Ancora un successo per Freddie Slater, mattatore anche della prima gara del weekend imolese. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari, il pilota Prema ha dimostrato tutta la sua freddezza dovendo per la prima volta in stagione gestire una partenza che non lo vedeva prendere il via dalla pole.

Altri 25 punti utili a creare un grosso solco sul primo rivale Alex Powell, oggi fermato da un danno all’ala anteriore. Il pilota statunitense è stato costretto al ritiro nelle fasi centrali della corsa, dopo un contatto a seguito di una disperata rimonta dalle zone meno nobili della top dieci.

Dopo la velocità dimostrata in mattinata, che ghi ha garantito le due qualifica della mattina, esce sconfitto da questa gara Hiyu Yamakoshi. Il nipponico si è mostrato vulnerabile alle ripartenze dopo safety car, venendo sopravanzato da Slater nella prima e rischiando di perdere anche la posizione d’onore al restart della seconda neutralizzazione. Il pilota Van Amersfoort riesce comunque ad ottenere il suo primo posizionamento a podio nella categoria.

Si tratta invece del secondo podio stagionale per Akshay Bohra, rimasto in scia dei due piloti di vertice sino alle battute finali della corsa. 15 punti che permettono al pilota US Racing di avvicinare Powell ma non di scalare la classifica, rimanendo quarto assoluto.

Miglior risultato stagionale per la seconda Prema Racing al traguardo, quella di Dion Gowda, quarto a precedere l’australiano Jack Beeton. Buon risultato anche per il lettone Tomass Stolcermanis, sesto beneficiando di un buon primo turno di qualifica.

Conferma una US Racing in gran spolvero Maxin Rehm, settimo al traguardo dopo aver recuperato ben sei posizioni rispetto al via. Gustav Johnsson, Rashid Al Dhaheri e Gianmarco Pradel chiudono la top ten.

Olivieri, migliore deli italiani, sfiora la zona punti

Vicino alla conquista del primo punto stagionale Emanuele Olivieri, undicesimo, quattro posizioni meglio rispetto alla partenza. Gare in rimonta anche per Davide Larini, tredicesimo a bordo della sua PHM AIX e Alvise Rodella diciottesimo dalla ventitreesima casella del via. Recuperi agevolati dai numerosi ritiri, ben tredici al termine dei 30 minuti + 1 giro.

Oltre all’escluso d’eccellenza Powell, la Prema Racing di un altro tra gli attesi protagonisti, Kean Nakamura-Berta, è rimasta vittima dei diversi contatti che hanno caratterizzato il primo giro, chiudendo prematuramente la sua gara-1.

Il programma si concluderà nella giornata di domani con la disputa delle gare 2 e 3, con semaforo verde rispettivamente alle 09:00 e 15:30.

Nota:

Il commento della corsa è basato sui risultati conseguiti prima della squalifca comminata a Freddie Slater.

Da Imola - Samuele Fassino