F1 | Test Bahrain 2024, Day 3: Leclerc chiude al top, Verstappen vola con le C3

Con la giornata di oggi sono andati in archivio i tre giorni di test pre-stagionali di F1 in Bahrain. A figurare davanti a tutti nella classifica dei tempi ci ha pensato Charles Leclerc, che ha fermato il cronometro in 1:30.322 con gomma C4. Secondo invece George Russell, più lento del monegasco di 46 millesimi, con un tempo ottenuto sempre con la stessa mescola. Verstappen è invece quarto, migliore dei piloti su gomma C3.

UNA BUONA FERRARI

Dopo aver chiuso al top il Day 2 con Carlos Sainz, la Ferrari è riuscita a chiudere anche la terza ed ultima giornata di test davanti a tutti. Ovviamente i tempi sono ancora poco indicativi al momento, ma la Scuderia ha comunque mostrato di essere competitiva al momento. È difficile pensare che attualmente la SF-24 sia la vettura da battere, ma sicuramente la Rossa è apparsa come una delle migliori monoposto del lotto.

Le sensazioni avute nei giorni scorsi sono state confermate anche oggi nelle simulazioni sul passo gara. Confrontando il passo gara di potenziali rivali della Ferrari quali McLaren e Aston Martin si è potuto vedere come la rossa sia stata leggermente più veloce con mescola C3. Non conosciamo ovviamente i carichi di benzina, ma l'impressione è che questi siano stati simili.

MAX VOLA CON LA C3

Chi invece ha sorpreso più di tutti proprio con le gomme C3 è il campione del mondo in carica Max Verstappen. L'olandese ha chiuso la giornata con il quarto tempo alle spalle di un sorprendente Guanyu Zhou, che ha portato la sua Kick Sauber in terza posizione a 3 decimi dal tempo di Leclerc sempre con gomma C4.

Il pilota Red Bull ha però impressionato sia perché è stato il pilota che ha ottenuto il miglior tempo con la mescola di mezzo, ma soprattutto per il ritmo gara mostrato con questo tipo di coperture.

Dopo aver ottenuto un tempo di attacco in 1:37.7 il numero 1 ha inanellato una serie di giri in 1:37 basso, non calando mai il livello ed arrivando a girare al tredicesimo giro ancora sugli stessi tempi. Questo invece non è accaduto agli avversari, che dopo una serie di giri sono scesi in 1:38.

TSUNODA IN TOP-5

A completare la top-5 nella classifica dei tempi ci ha pensato Yuki Tsunoda con un tempo di 1:30.775, ottenuto su mescola C4. C'è molta attenzione intorno alla nuova Racing Bulls, accostata più volte alla RB19 del 2023 e per questo sotto i riflettori.

A seguire invece Alex Albon sulla Williams, che ha completato ben 121 giri essendo stato l'unico pilota a girare sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare inoltre che non c'è stata una vera e propria pausa tra le due sessioni vista la nuova interruzione di 2 ore di questa mattina sempre a causa di un tombino, colpito questa volta da Sergio Perez.

Settimo Oscar Piastri con la McLaren, primo dei piloti a girare in 1:31.030, ma con mescola C3. A seguire Fernando Alonso, nono sempre con gli stessi pneumatici e davanti al connazionale Carlos Sainz, che ha girato in mattinata prima di cedere il volante a Leclerc.

Top-10 completata da Sergio Perez, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Tredicesimo Lance Stroll su Aston Martin, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla Alpine di Pierre Gasly a completare i primi quindici.

Sedicesimo tempo per Kevin Magnussen, diciassettesimo Esteban Ocon, mentre in coda a tutti hanno chiuso la giornata Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

Con i test pre-stagionali in archivio non ci resta che attendere l'inizio del mondiale 2024 di F1 che scatterà già a partire da giovedì prossimo con la prima giornata di prove libere.

Carlo Luciani

