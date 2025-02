ALMS | 4h Abu Dhabi, gara-1: doppietta Algarve Pro Racing, titolo sempre più vicino

Doppietta Algarve Pro Racing nella gara-1 della 4h Abu Dhabi, quinto round dell'Asian Le Mans Series 2025. Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen tornano a festeggiare ed allungano in campionato sulla vettura gemella #20 di Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell , mentre in GT trionfa Porsche con Manthey e l'equipaggio composto da Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera.

4h Abu Dhabi, gara-1: partenza con il botto

I primi secondi della 4h Abu Dhabi 2025 sono stati caratterizzati da un incidente in GT che ha coinvolto Ibrahim Al-Abdulghani (Herberth Motorsport Porsche #46) e Johannes Zelger (Tsunami RT Porsche #79). La bandiera rossa è scattata immediatamente, la direzione gara ha deciso di non perdere tempo e di intervenire tempestivamente nella riparazione delle barriere di protezione.

Terza bandiera rossa nella stagione in ALMS dopo quanto accaduto nella race-1 di Dubai e nella race-2 di Sepang. Tutto il gruppo si è fermato sul rettilineo principale in attesa della ripartenza che è avvenuta con l'autore della pole Giorgio Roda (Proton Competition #22) al vertice della classifica.

SC chiama SC…

Dopo oltre 1h di pausa e la decisione di allungare l'evento di 45 minuti, la race-1 ha subito una nuova pausa. La Safety Car è infatti tornata protagonista, necessaria in seguito ad un clamoroso contatto tra la LMP3 #35 Ultimate e la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing.

Louis Stern, dopo aver completamente sbagliato l'attacco nei confronti della Ligier #49 High Class Racing, ha causato l'incidente con il leader in GT. Il francese è infatti ripartito improvvisamente, Rinat Salikhov non ha potuto evitare l'impatto con il prototipo.

Proton Competition prova a fare selezione

Proton Competition ha continuato a controllare la scena dopo aver ceduto virtualmente il primato a Pure Rxcing #91. Julien Andlauer ha recuperato dal fondo della griglia per la compagine che corre con bandiera lituana, il futuro volto di Porsche Penske Motorsport per il FIA World Endurance Championship ha ceduto solo al termine del primo effettivo stint della corsa il volante al Bronze Driver Alex Malykhin.

La seconda metà della corsa ha rivisto Proton Competition tornare in cima alla classifica generale. Tom Dillmann ha riportato l'auto #22 al top beffando l'Oreca #83 AF Corse, in rimonta con Alessio Rovera che durante la seconda sosta non ha cambiato le gomme.

Proton tocca AF e regala la vittoria ad Algarve Pro Racing

Il duello tra i due è finito nel peggiore dei modi, l'Oreca #22 ha infatti spinto in testacoda nella zona del ‘W Hotel’ l'auto #83 dell'incolpevole Mathieu Vaxiviere. Il francese è precipitato in classifica, mentre il prototipo del team di Christian Ried ha ricevuto una sanzione nei minuti seguenti.

Il provvedimento della direzione gara ha permesso ad Algarve Pro Racing di passare in cima alla classifica generale. Malthe Jakobsen ha condotto le danze e nell'ultimo giro ha superato il compagno di box Alex Quinn #20, britannico che ha tentato di saltare l'ultimo passaggio ai box per un rifornimento extra di carburante.

Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen, grazie al terzo acuto in cinque prove, hanno attualmente 97p contro i 81p di Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell. Matematicamente resta in battaglia anche Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen ( RD Limited #30), attualmente a -24p dalla vetta con 25p a disposizione.

Il podio nella gara-1 di Yas Marina è stato completato dalla già citata auto #22 di Giorgio Roda/Vlad Lomko/Tom Dillmann. La seconda Oreca teutonica, la #11, si è classificata in quarta piazza davanti a Nielsen Racing #24, AF Corse #83 e Pure Rxcing #91.

GT 4h Abu Dhabi, gara-1: Porsche vince e sale in vetta al campionato

Affermazione e leadership in campionato in GT3 per la Porsche 992 GT3-R #92 Manthey di Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera. L'equipaggio ha svolto una prova perfetta ed ha concluso con un piccolo margine nei confronti dei compagni di squadra Antares Au/Klaus Bachler/Joel Sturm.

L'auto #92 e la 992 GT3-R #10 vantano rispettivamente 71p e 61p in campionato e domani si contenderanno il titolo dell'ALMS e l'invito per la prossima 24h Le Mans contro la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing di Gabriele Piana/Rinat Salikhov.

Quest'ultimo, leader del campionato alla vigilia della finale di Yas Marina, ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente, tradito dalla Ligier LMP3 #35 Ultimate. Il russo non ha potuto evitare l'impatto con il rivale nell'impegnativa uscita dall'ultima curva.

Viktor Shaytar/Sergey Solyarov/Maro Engel (Winward Racing Mercedes #16) hanno chiuso l'evento odierno in terza piazza precedendo Kessel Racing Ferrari #74, EBM Aston Martin #89 ed AF Corse Ferrari #82.

LMP3 4h Abu Dhabi, gara-1: Ultimate regala il primato a Bretton

Un clamoroso errore nelle prime battute della già citata Ligier #35 del team Ultimate regala la vetta provvisoria del campionato alla Ligier #26 Bretton Racing di Jens Reno Moeller/Theodor Jensen.

La coppia, accompagnata come a Dubai da Griffin Peebles, ha chiuso in seconda piazza nella race-1 di Abu Dhabi agguantando il primato per 5 punti sul prototipo di Matteo Quintarelli.

Alex Bukhantsov/Danial Frost/James Winslow ( Graff Racing #7) hanno archiviato la terza piazza, mentre sul gradino più alto del podio dopo la race-2 di Dubai sono tornati Nick Adcock/Ian Aguilera/Christian Short (RLR MSport #15). Anche la compagine inglese resta in lizza per il titolo con 10p da recuperare nei confronti di Bretton Racing.

Domani la finale dell'ALMS 2025 che assegnerà in quel di Yas Marina un pass per la 24h Le Mans al vincitore della classe LMP2 ed al campione della categoria GT3.

