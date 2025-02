IGTC | 12h Bathurst: quattro costruttori in lotta per la vittoria, BMW sempre leader

BMW, Porsche, Mercedes e Ferrari si contendono il successo nella 12h Bathurst 2025, primo impegno dell'anno per quanto riguarda l'Intercontinental GT Challenge. La M4 GT3 #32 WRT resta in cima alla classifica come accaduto tre ore fa con un piccolo margine sulla concorrenza.

Jamec Racing / Team MPC Audi e Mercedes-AMG Team GMR out, penalità per #46 BMW

Due protagonisti importanti sono usciti nelle ultime ore: l'Audi #183 Jamec Racing / Team MPC e la Mercedes-AMG Team GMR #188. Ricardo Feller ha parcheggiato la propria Audi R8 LMS GT3 EVO II alla ‘The Chase’ dopo un problema tecnico, episodio che ha preceduto nello stesso punto un errore da parte di Maxime Martin.

Le due SC in successione si sono inserite nella storia della 12h Bathurst 2025 insieme ad una penalità per infrazione con la SC per la BMW M4 GT3 #46 WRT, virtualmente in seconda piazza con Charles Weerts dopo un perfetto stint di Valentino Rossi.

La sanzione è scattata per un errore del ‘Dottore’, colpevole di aver scavalcato una GT4 con esposta la bandiera gialla nel secondo settore della pista nella lunga salita che porta al McPhillamy Park.

Il belga ha completato la penalità prima della SC per l'uscita di Martin, il pluricampione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup è successivamente ritornato ai box per effettuare un rabbocco di carburante e cambiare leggermente strategia rispetto ai rivali.

4 costruttori in lotta

A tre ore dalla fine sono ben 4 i costruttori in piena lotta per la vittoria. BMW conduce ancora le danze con Kelvin van der Linde #32, il sudafricano precede la Mercedes #77 di Maxi Goetz, la Porsche #911 di Alessio Picariello e la Ferrari #26 di Will Brown.

La bagarre potrebbe espandersi nelle prossime ore anche a WRT BMW #46 ed a 75 Express Racing Mercedes #75, in azione con una strategia alternativa volta a preservare più carburante possibile.

Tutto resta aperto in quel di Mt. Panorama, la gara deve ancora entrare nel vivo dopo nove ore di intensa lotta in cui non sono mancati i colpi di scena.

Luca Pellegrini