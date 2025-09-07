FIA F2 | Monza, Feature Race: vince Browning, Fornaroli chiude quinto e rimane leader

Luke Browning vince la Feature Race di FIA F2 a Monza. Il pilota inglese di Hitech Grand Prix precede Joshua Durksen (AIX Racing) e Pepe Marti (Campos Racing). Quinto posto per Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), che dopo il successo nella Sprint Race di ieri limita i danni in ottica campionato. Settimo è invece l'altro pilota italiano, Gabriele Minì (Prema Racing).

Primo centro per Browning

La corsa è stata molto movimentata, con diverse neutralizzazioni causate da contatti e da uscite di pista. Browning, partito dalla pole, ha condotto gran parte della gara, conquistando così la sua prima vittoria in Formula 2. Il pilota britannico ha lottato a lungo con Durksen, riuscendo alla fine ad avere la meglio su di lui, e portandosi così al secondo posto in campionato anche grazie ai punti della pole position.

Alle spalle di Marti terzo chiude un ottimo Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), al suo miglior risultato stagionale, davanti al leader del campionato Fornaroli: l'italiano, partito ottavo, aveva danneggiato l'ala anteriore nelle fasi iniziali a causa di una manovra avventata di Martins, ma seppur con la vettura non al meglio è riuscito a chiudere in una buona posizione che gli permette di consolidare la sua leadership in classifica.

Dino Beganovic (Hitech GP) precede Gabriele Minì, autore finalmente di un buon risultato sulla pista di casa. Richard Verschoor (MP Motorsport), ottavo, perde punti in campionato rispetto a Fornaroli, mentre chiudono la zona punti Sebastian Montoya (Prema Racing) e John Bennett (Van Amersfoort Racing).

Ritirato Dunne, finito nelle barriere e che perde ancora punti in campionato. Da menzionare il weekend di Lindblad, che dopo aver preso una penalità di 10 secondi per aver spedito lo stesso pilota irlandese contro le barriere alla Ascari, ha in seguito centrato in pieno Stanek alla Prima Variante, ponendo fine alla gara di entrambi.

Le classifiche dopo la Feature Race di F2 di Monza

© Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Fornaroli 174, Browning 153, Verschoor 144, Crawford 137, Dunne 124

La Formula 2 tornerà tra due settimane sul circuito cittadino di Baku, a margine del GP d'Azerbaigian di Formula 1, per il terz'ultimo round stagionale.

Alfredo Cirelli