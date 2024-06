GTWC Europe | Valentino Rossi: "Abbiamo delle buone possibilità di fare bene"

Valentino Rossi è pronto per disputare la terza 24h di Spa in carriera, la seconda con BMW Motorsport. Il ‘Dottore’ si appresta per gareggiare a bordo della BMW M4 GT3 #46 del team WRT in compagnia del padrone di casa Maxime Martin e dell’elvetico Raffaele Marciello.

Rossi ci riprova in Belgio

L’ex stella del Motomondiale affronterà la seconda corsa da un giorno in poche settimane dopo la disputa della 24h Le Mans valida per il FIA World Endurance Championship. Il nostro connazionale torna nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS dopo aver primeggiato a Misano nella race-1 valida per la Sprint Cup.

Ancora sono zero le vittorie della vettura #46 nell’Endurance Cup, una statistica che potrebbe cambiare questo week-end. BMW prova a confermarsi al vertice della graduatoria assoluta dopo l’acuto di dodici mesi fa, il 25mo nella storia centenaria di questo speciale evento.

Valentino Rossi tra presente e futuro

Valentino Rossi ha affermato alla stampa presente a Spa-Francorchams, tra cui LiveGP.it:

Per una 24h non è un disastro partire in 21ma posizione e quindi perdere terreno in qualifica. Quando ho scoperto di non essere in Top20 non ero felicissimo, onestamente ho commesso alcuni errori nel mio tentativo. Peccato non riuscire ad accedere alla Superpole, vedremo domami come andrà la corsa. Lo scorso anno eravamo competitivi, quest'anno penso che abbiamo delle ottime possibilità di fare bene.

L'ex centauro partirà dalla 21ma casella dello schieramento, il ‘Dottore’ si appresta per disputare una nuova corsa di un giorno dopo la prima partecipazione alla 24h Le Mans.

A Le Mans è stato molto bello, purtroppo è durata poco. Eravamo in lotta per fare bene e vincere, sicuramente il meteo non ci ha aiutato e con l'incidente abbiamo dovuto ritirare la vettura dopo aver rotto il radiatore nel primo settore della pista. Sono contento che tra poco ci sarà San Paolo, ho sempre avuto dei bei ricordi in Brasile con le due ruote. Sarà interessante scoprire una pista completamente nuova come quella di Interlagos.

In attesa di scoprire i piani per il 2025, in teoria simili a quelli visti sino ad ora, il #46 del gruppo ha dichiarato

Sicuramente guidare un'Hypercar sarebbe un sogno, spero di poterla provare testo entro la fine della stagione in un test. Mi piace però correre anche con le GT3 e credo che anche nel 2024 ci sarà lo stesso programma del 2023 con GTWC Europe e FIA WEC. Mi piacerebbe correre una volta nella vita anche la 24h del Nurburgring, ho disputato tantissimi giri con i miei amici al simulatore nell'Inferno Verde. Onestamente non mi piace però l'idea di dover correre con delle auto lente prima di poter correre in GT3.

Da Spa - Luca Pellegrini