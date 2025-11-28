F1 | GP Qatar, FP1: Piastri conduce su Norris, 6° Verstappen

Oscar Piastri ha iniziato il weekend del GP Qatar di Formula 1 firmando il miglior tempo nelle FP1 a Lusail. In una sessione critica per la preparazione di quelle successive, il pilota australiano ha avuto la meglio sul proprio compagno di squadra Lando Norris, precedendolo per un provvisorio 1-2 McLaren, davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso.

Oscar respira “l’aria di casa” di Lusail e torna a condurre l’1-2 McLaren

Sessione che, come da previsione, ha vissuto i primi tre quarti d’ora all’insegna della comprensione del circuito e monoposto e delle simulazioni passo gara con la hard a cui poi sono seguiti negli ultimi 12 minuti i vari time attack con la soft. A ritrovarsi al top dopo le simulazioni qualifica con un 1:20.924 è stato proprio un Piastri che è sembrato essersi ritrovato nella “sua” Lusail dove ha sempre fatto bene in carriera (anche se è ancora presto per definire le gerarchie).

Dietro di lui di soli 58 millesimi troviamo un Norris leader del Mondiale che però dovrà guardarsi anche dall'australiano per il titolo iridato. Nonostante il gap di 24 punti in classifica, il compagno di squadra di Lando è stato il più veloce nella sessione di prove sia sul giro secco che nel passo gara con le gomme C1, mentre il “primo degli altri” è la vecchia volpe di Fernando Alonso, capace di piazzare la sua Aston Martin in terza posizione e davanti alle altre sorprese di Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls), entrambi in top 5.

Inizio weekend in salita per Verstappen, in ritardo anche Ferrari e Mercedes

A 580 millesimi dal riferimento cronometrico di Oscar troviamo invece un Max Verstappen che è sembrato partire in ritardo rispetto ai piloti McLaren soprattutto nello stint lungo, dove la sua Red Bull ha accusato problemi di bilanciamento della monoposto e tanti errori in curva, con un distacco di circa un secondo a giro dalle monoposto papaya. Settimo tempo per Alexander Albon (Williams) mentre all’ottavo posto abbiamo Charles Leclerc con una Ferrari che però fa fatica a trovare la prestazione e si trova a oltre 7 decimi dalle McLaren (12° invece Lewis Hamilton).

Completano la top 10 Lance Stroll (Aston Martin) e Andrea Kimi Antonelli con una Mercedes che comincia in salita il weekend del GP Qatar considerando anche il 14° tempo di George Russell. Ovviamente le temperature e la configurazione del tracciato di Lusail potrebbero penalizzare le Frecce d’Argento, ma il weekend è solo all’inizio e ci sarà spazio, anche tra le qualifiche e la gara Sprint, di accumulare dati e fare i dovuti correttivi al setup in modo da prepararsi al Gran Premio di domenica.

Credits: Formula 1 / X.com

Per i team e i piloti non c'è tempo di pensare troppo: il focus si sposta subito alla Sprint Qualifying in programma stasera alle ore 18:30 che deciderà la griglia di partenza per la gara corta di sabato in questo importante GP Qatar.

Andrea Mattavelli