MotoGP | GP Giappone, Bagnaia è tornato: "Tornato a guidare come so"

Francesco Bagnaia torna a vincere in MotoGP. Il pilota italiano ha conquistato la vittoria nella Sprint del Gran premio del Giappone. Una gara dominata sin dalla partenza che lo ha riportato al successo dopo quasi un anno. I fantasmi sono scacciati?

Bagnaia domina, il lavoro ripaga sempre

Francesco Bagnaia torna a sorridere sul circuito di Motegi, dove conquista la prima Sprint dal Solidarity GP di Barcellona del 2024, ultimo appuntamento della scorsa stagione. Un risultato che avuto origine già dalle prove libere del venerdì, in cui si è visto un Bagnaia in grande spolvero. La prova del ritrovato feeling del pilota italiano è arrivata con la pole position conquistata nella mattinata, che si è conclusa con la ciliegina sulla torta della vittoria. Un successo controllato dall'inizio alla fine della corsa, e mai messo in discussione.

La vittoria della Sprint da parte di Francesco Bagnaia ha un significato importante. Nella prestazione di oggi si è visto il pilota che ha vinto due mondiali e che ha pieno controllo della sua moto. Un lavoro che ha richiesto più tempo del previsto, ma che questo sabato ha portato i suoi frutti e finalmente tutti lo hanno potuto vedere. Bagnaia ha sempre cercato di trovare la soluzione ai suoi problemi, supportato da Ducati che non hai mai abbandonato il suo campione, e che lo ha aiutato dall'inizio alla fine.

“Orgoglioso di me e del team. Da Misano abbiamo trovato la quadra”

Il pilota italiano ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Sono molto orgoglioso di questa giornata e della mia squadra. Da Misano abbiamo trovata la quadra. Abbiamo avuto qualche problemino all'inizio del turno di ieri pomeriggio, ma poi ha funzionato tutto bene. Dalla pole oggi alla gara con questo ritmo, che mi mancava tanto. È un grande peccato non esserci arrivato prima, perché ora mancano solo sei gare, però bisogna andare avanti. Sappiamo quali tasti abbiamo toccato, quindi capire è stato fondamentale. Per il mio umore questo risultato è fondamentale. Ho sempre detto che qualora fossi stato nelle condizioni di spingere sarei stato davanti. Per la prima volta, mi sento davvero competitivo e la gara è stata fantastica.

Il pilota italiano ha poi sottolineato il grande lavoro della squadra:

A Barcellona ho detto alla squadra che se non avessimo trovato la quadra sarebbe stato un incubo. Per fortuna c'è stato il test di Misano in mezzo e ci ha risolto quasi tutto. Sono tornato a guidare in modo comodo per me e chi merita di più questo risultato sono le persone che mi sono state vicine e che come me non hanno mai smesso di crederci. E alla mia squadra che anche ieri mi ha permesso di avere due moto molto simili per competere oggi. La soluzione poteva essere trovata prima, ma è nei momenti difficili che si trovano le cose migliori.

Una fiducia ritrovata che può essere fondamentale per chiudere la stagione in bellezza.

Federica Passoni

