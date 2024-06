IGTC | 24h Nürburgring: Audi vince nella nebbia

Frank Stippler/Christopher Mies/Ricardo Feller/Dennis Marschall e Scherer Sport PHX Audi #16 vincono la 52ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento oltremodo condizionato dal maltempo. La nebbia è infatti stata la protagonista assoluta della competizione, in regime di green flag sono state disputate solamente 7h e 23 minuti di gara.

Ogni tentativo vano contro la nebbia

Dopo una prima bandiera rossa, esposta alle 23.23 di ieri, la direzione gara ha provato a ripartire dalle 13.30 odierne con la disputa di cinque giri alle spalle della Safety Car. Ogni tentativo è stato vano, la nebbia non ha concesso tregua all'Inferno Verde.

Audi #16, leader all'esposizione della neutralizzazione, ha condotto il gruppo nei cinque passaggi decisi per sancire l'ipotetica conclusione della sfida teutonica, Scherer Sport PHX ha regalato per il marchio di Ingolstadt la 7ma affermazione assoluta nella storia della ventiquattrore tedesca.

Audi #16 vince nella nebbia la 24h Nürburgring - Credits: Gruppe C Photography

Porsche e BMW sconfitte da Audi

Ayhancan Güven/Thomas Preining/Laurens Vanthoor/Kevin Estre (Manthey EMA Porsche #911) e Charles Weerts /Max Hesse/Dan Harper (BMW M Team RMG #72) hanno concluso in seconda e terza piazza, i quartetti citati si sono trovati davanti a Mercedes-AMG Team BILSTEIN #4, ABT Lamborghini #27, Falken Porsche #33, Dinami GT Porsche #54 e ROWE Racing BMW #98.

Tantissime le persone presenti a bordo pista nella 52ma edizione di una delle sfide più affascinanti al mondo. 240.000 persone hanno risposto all'appello della nota location tedesca, una corsa più che mai affascinante che anche nel 2020 e nel 2021 aveva subito una sospensione dovuta al maltempo. Tutto regolare, invece, nel 2022 e nel 2023, anno caratterizzato dalla distanza chilometrica record di 162 giri compiuti.

In attesa della prossima 24h Nürburgring, il prossimo atto dell'Intercontinental GT Challenge si terrà in Belgio con la ventiquattro ore di Spa-Francorchamps valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Luca Pellegrini