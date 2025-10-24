F1 | GP Messico, FP1: Leclerc miglior tempo nella sessione...dei rookie

E' la Ferrari di Charles Leclerc a comandare la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Il pilota Ferrari ha preceduto Andrea Kimi Antonelli e Nico Hulkenberg, in un turno con la presenza di molti rookie in pista. Buon inizio di fine settimana per la squadra di Maranello, in un GP sulla carta molto complicato per il team italiano.

Leclerc segna il primo tempo, sorpresa Hulkenberg

Con il tempo di 1:18:380 Charles Leclerc è il pilota più veloce delle FP1 del gran premio del Messico. Dietro al pilota monegasco si sono posizionate la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e un sorprendente Nico Hulkenberg.

In quarta posizione troviamo Oscar Piastri, che deve risollevarsi dalle prestazioni deludenti degli ultimi GP, mentre in quinta piazza troviamo l'altra Sauber di Gabriel Bortoleto, seguito dalla Red Bull di Arvid Lindblad, che ha preso il posto di Max Verstappen. Nella top-10 di questa prima sessione si sono classificati anche Esteban Ocon con Haas, Yuki Tsunoda su Red Bull, Franco Colapinto per Alpine e Alexander Albon su Williams.

Una sessione di libere percorsa senza interruzioni ed incidenti. Il programma ha previsto brevi simulazioni di passo gara per la maggior parte dei piloti, che hanno utilizzato sia la gomma dura che la soft.

Arvid Lindblad il migliore dei rookie

Le FP1 sono state caratterizzate dalla presenza di molti rookie in pista. In Messico ha svettato Arvid Lindblad che ha concluso il turno con il sesto tempo, davanti al più esperto Yuki Tsunoda. Un buon risultato per il pilota inglese, candidato ad un sedile in Formula 1 per la prossima stagione.

Il turno di FP2 sarà più indicativo per capire le forze in campo questo fine settimana, con la presenza di tutti e 20 i piloti ufficiali delle squadre. Appuntamento quindi a mezzanotte (ora italiana) per la seconda sessione di prove libere, mentre le FP3 si svolgeranno sabato alle 19.30 ora italiana.

Federica Passoni