NASCAR | Phoenix: Bell e Gibbs Racing sorridono nel deserto

Christopher Bell ha vinto a Phoenix la quarta gara della regular season della NASCAR Cup Series. La Toyota Camry #20 del Joe Gibbs Racing trionfa in Arizona nel deserto, l'americano svetta dopo aver monopolizzato la scena negli ultimi quaranta giri.

Reddick e Bell si dividono le Stage

Tyler Reddick (Mobil 1 Toyota #45) e Christopher Bell (Rheem Toyota #20) si sono spartiti le prime due Stage della quarta prova della NASCAR Cup Series 2024. Il due volte campione della NASCAR Xfinity Series ha tentato di ripetere nel secondo segmento quanto fatto nel primo, una missione non riuscita dopo una spettacolare lotta contro Denny Hamlin (Mavis Brakes Pus Toyota #11).

L'assenza di bandiere gialle ha infatti permesso a Bell di prendere il controllo delle operazioni, il sorpasso è avvenuto nelle battute conclusive di una Stage 2 ricca di duelli e con tanta strategia.

Bell impegnato nella NASCAR Cup Series a Phoenix - Credits. Joe Gibbs Racing

Hamlin costretto a risalire, Truex prova a sorprendere i rivali

La corsa si è infiammata nei 100 giri conclusivi, due caution hanno preceduto un clamoroso testacoda da parte di Hamlin. Il veterano nativo della Florida ha perso il controllo della propria Toyota Camry #11 in curva 1-2, l'alfiere del Joe Gibbs Racing si stava contendendo la leadership contro Reddick.

Il plurivincitore della Daytona 500 ha dovuto risalire dal fondo del gruppo, Toyota è rimasta in ogni caso in vetta grazie a Martin Truex Jr. Il #19 del Gibbs Racing (Bass Pro Shops) ha tenuto il primato per una serie di passaggi, leader dopo aver saltato il pit effettuato dai rivali durante la sesta caution.

L'ex campione della categoria, inseguito dai compagni di team Bell e da Ty Gibbs, è tornato in pit road a 40 passaggi dalla conclusione, ultimo momento significativo della Shriners Chidren's 500. Joe Gibbs Racing, senza nuove neutralizzazioni, ha governato la corsa senza avversari, Bell ha colto meritatamente il successo con oltre 5 secondi di scarto nei confronti di Chris Buescher (BuidSubmarines.com Ford #17).

Il portacolori del RFK Racing ha avuto la meglio su Ty Gibbs, la coppia ha preceduto Brad Keselowski (Consumer Ceuar Ford #6), Ryan Blaney (Advance Auto Parts Ford #12) e Ross Chastain (Kubota Chevrolet #1).

Toyota ottiene la prima affermazione nella NASCAR Cup Series spezzando il dominio di Chevrolet, Bell diventa l'ottavo vincitore differente della prova primaverile di Phoenix. Settimana prossima un nuovo round attende la serie americana riservata alle stock car, una sfida imperdibile all'interno del Bristol Motor Speedway.

Luca Pellegrini