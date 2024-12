Formula Regional | Matteo De Palo con Trident nel 2025

Continua a delinearsi la griglia di partenza della stagione 2025 di Formula Regional. Nella giornata di ieri è stato annunciato il passaggio di Matteo De Palo al team Trident.

De Palo in Trident per continuare a crescere

Dopo un ottimo 2023 in F4 spagnolo, la stagione 2024 di De Palo non è stata entusiasmante. Al primo anno in Formula Regional europea sono ha ottenuto solo sei arrivi a punti con Sainteloc Racing, con un quarto posto al Red Bull Ring come miglior risultato e il sedicesimo posto in classifica generale. Per la stagione 2025 ci si aspetta una crescita da parte sua.

Sono molto contento di dare il benvenuto in squadra a Matteo, un pilota che, pur essendo uno dei più giovani del campionato di Formula Regional appena concluso, ha dimostrato in diverse occasioni un ottimo potenziale. Abbiamo avuto modo di averlo in macchina per alcuni test nelle scorse settimane e devo dire che insieme abbiamo fatto un lavoro che mi fa ben sperare per la prossima stagione. Maurizio Salvadori

Sono molto felice di far parte di Trident Motorsport per la stagione 2025. Vorrei ringraziare il team per avermi dato questa opportunità e per aver creduto nel mio potenziale. Sono pronto a dare il massimo e a lavorare sodo per rendere speciale la prossima stagione. Matteo De Palo

Gli altri annunci

Resterà nel team Van Amersfoort Racing il brasiliano Pedro Clerot per una seconda stagione (ottavo nel 2024 e terzo tra i rookie), mentre al suo fianco farà il debutto in Formula Regional l'indiano Dion Gowda, proveniente dalla Formula 4 italiana dove ha chiuso undicesimo quest'anno. I due faranno squadra con Hiyu Yamakoshi, precedentemente annunciato.

Giapponese è anche Taito Kato, che debutterà in ART Grand Prix. Kato, che ha farte del programma giovani della Honda, nel 2024 ha vinto il campionato francese di Formula 4. Infine, l'altra squadra francese, Sainteloc Racing, schiererà il pilota olandese Tim Gerhards.

Alfredo Cirelli