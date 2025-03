WorldSBK | Portimão: Toprak Razgatlıoğlu guida la caccia alla "Ducati Cup"

Ad un mese dal debutto in Australia il WorldSBK arriva per la prima volta in Europa. I saliscendi di Portimão saranno il teatro di un weekend fondamentale per vedere i valori in campo: la “Ducati Cup”, battezzata da Toprak Razgatlıoğlu, sbarcherà anche nel Vecchio Continente oppure il turco ci metterà una pezza?

Razgatlıoğlu pronto alla battaglia: in Portogallo BMW rinata

I test svolti a Portimão due settimane prima del weekend sembrano aver confortato Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco ha cominciato la propria difesa al titolo nel peggiore dei modi in Australia, mentre l'acerrima nemica Ducati si è dimostrata più dominante che mai. In Portogallo, però, il turco ha una grande chance: là dove nel 2024 ha segnato il record di vittorie consecutive di manche, Razgatlıoğlu torna per sfidare a spada tratta Borgo Panigale. I test ci hanno ridato un #1 degno del numero che porta sul cupolino: funambolico e veloce proprio come lo scorso anno.

Nicolò Bulega, è già ora di esami

A Portimão che Nicolò Bulega sarà? Il pilota Aruba.it Racing - Ducati ha demolito la concorrenza conquistando tre successi mai veramente in dubbio. Questo dominio difficilmente si ripeterà nella penisola iberica, così Bulega dovrà tornare ad affilare le armi per primeggiare. La “Ducati Cup” è più agguerrita che mai e dimostrarsi la miglior Panigale V4R non sarà per nulla facile. Álvaro Bautista ha avuto un round australiano decisamente migliore rispetto a quello del 2024 con due podi in Gara 1 e Gara 2. I due italiani Danilo Petrucci e Andrea Iannone hanno condiviso il podio della Superpole Race di Phillip Island con Bulega. Petrucci è atteso ad un weekend da protagonista visti i precedenti dello scorso agosto su questa pista, ma non si può prescindere da uno Scott Redding ritrovato sulla Ducati e già in grado di combattere per il podio.

Yamaha ancora senza Rea, Bimota in cerca di progressi

Sembra difficile affidare un ruolo in questo inizio di WorldSBK alle altre case sulla griglia. Yamaha sarà nuovamente orfana di Jonathan Rea e schiererà Jason O'Halloran: l'australiano, al debutto mondiale, non sarà da tenere in considerazione dal punto di vista prestativo. Andrea Locatelli si è confermato come miglior pilota di Iwata fin dall'addio di Toprak a fine 2023, ma questa R1 non sembra essere all'altezza. Chissà che una pista molto scorrevole come Portimão non possa aiutare Locatelli e la coppia GRT formata da Remy Gardner e Dominique Aegerter, entrambi più che deludenti in Australia.

Assenze (forse) anche in Honda, dove Iker Lecuona dovrà passare le visite di controllo del giovedì per poter accedere al weekend di gara. Lo spagnolo paga ancora l'infortunio patito in Superpole a Phillip Island, mentre il compagno Xavi Vierge ha concluso al 4° posto i test portoghesi nella prima giornata, nella speranza che si traduca almeno in un piazzamento all'interno della top 10. Bimota è ancora alla ricerca della propria identità, come è normale che sia per un progetto nuovo. Alex Lowes e Axel Bassani tenteranno di difendere la top 10, mentre Garrett Gerloff è già sotto esame dopo l'inspiegabile prova di Phillip Island.

WorldSSP | Le italiane attese al riscatto, inizia il Challenge

Il WorldSSP avrà una griglia ampliata rispetto all'Australia, dato che comincerà il Challenge. Occhi puntati su QJMOTOR che presenta nuovamente Raffaele De Rosa e può contare su un pilota vincente nello scorso anno come Niki Tuuli. Il finlandese comincia così l'avventura con il marchio cinese, che spera di entrare stabilmente dentro la zona punti dopo un 2024 di apprendistato. Grande attesa anche per il debutto nella categoria di Ana Carrasco, vincitrice dell'edizione inaugurale del WorldWCR nell'ultimo round di Jerez de la Frontera.

La classe di mezzo arriva a Portimão con una parità per la testa del campionato: Stefano Manzi ha dimostrato fin dalla prima gara la bontà della Yamaha R9, così come Tom Booth-Amos lo ha fatto con la Triumph Street Triple 765 nella seconda manche. I due sono i leader della classifica e sono i grandi attesi in Portogallo. Rimane alla finestra Bo Bendsneyder: il pilota MV Agusta è stato il più veloce in test ma i risultati in gara non sono stati quelli delle attese. La casa varesina ritroverà a Portimão due piloti: Filippo Farioli e il veterano Federico Caricasulo, entrambi con grandi attese. Per Ducati dovrebbe tornare in pista Marcel Schroetter, uno dei favoriti della vigilia con la Panigale V2 di Feel Racing (ex Aruba.it Racing, ndr).

WorldSBK | Portimão: gli orari del weekend

Venerdì 28 Marzo

10:40 | WorldSSP - FP

11:35 | WorldSBK - FP1

12:35 | WorldSSP300 - FP

14:55 | WorldSSP - Superpole

16:00 | WorldSBK - FP2

17:25 | WorldSSP300 - Superpole

Sabato 29 Marzo

10:00 | WorldSBK - FP3

10:30 | WorldSSP - WUP 1

10:50 | WorldSSP300 - WUP 1

12:00 | WorldSBK - Superpole

13:35 | WorldSSP - Gara 1

15:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta TV8)

16:15 | WorldSSP300 - Gara 1

Domenica 30 Marzo

10:00 | WorldSBK - WUP

10:20 | WorldSSP - WUP 2

10:40 | WorldSSP300 - WUP 2

12:00 | WorldSBK - Superpole Race (replica TV8 ore 14:05)

13:35 | WorldSSP - Gara 2

15:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta TV8)

16:15 | WorldSSP300 - Gara 2

Valentino Aggio