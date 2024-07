Pubblicato il primo trailer del film 'F1' con Brad Pitt

I motori della Formula 1 rombano…anche al cinema. In occasione del weekend del GP Gran Bretagna a Silverstone, Apple Originals e Warner Bros Pictures hanno pubblicato poco prima del via il teaser trailer del nuovo lungometraggio dedicato al mondo della F1. Il film, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer, si chiamerà… ‘F1’, e come noto vedrà protagonista Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes.

La trama

Il lungometraggio narrerà gli eventi del team “fittizio” APXGP nel Mondiale di Formula 1 2023. Uno dei suoi due piloti è per l’appunto Sonny Hayes, un veterano delle corse che rientrerà dal suo ritiro per aiutare la squadra a risalire la classifica e a lottare contro i top team quali Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes.

Credits: Warner Bros. Pictures / YouTube

Egli farà coppia con Joshua Pierce (interpretato da Damson Idris), un rookie pronto a farsi valere in pista anche a costo di duellare con il suo esperto compagno di squadra. Nel cast si aggiungerà Simone Ashley insieme a Tobias Menziez, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo e il premio Oscar Javier Bardem, che vestirà i panni del team principal della APXGP.

La produzione

Dai 90 secondi circa del trailer si possono vedere tutti i connotati della grande produzione hollywoodiana. Il team di Apple ha collaborato con la Formula 1, i dieci team della griglia e in particolare con Lewis Hamilton (co-produttore) per restituire una rappresentazione il più possibile fedele e reale delle gare del Campionato del Mondo più prestigioso e riconosciuto al mondo (e infatti non poteva mancare Gunther Steiner).

Credits: Warner Bros. Pictures / YouTube

Le scene (accompagnate nel trailer dalle note musicali dei Queen) sono state girate nei paddock e in alcuni dei circuiti del calendario come Silverstone, Monza, Hungaroring e Spa-Francorchamps. Il team ha girato alcune scene direttamente in pista con Pitt e Idris al volante di un’auto di F2 modificata dalla Carlin (ora Rodin Motorsport) per farla sembrare il più simile ad una vera monoposto di Formula 1.

In pista tra vere auto e CGI

L’azione in pista non mancherà in questo lungometraggio: il trailer ci offre già un antipasto di quello che ci attenderà con la combinazione delle riprese durante i veri Gran Premi e l’uso della computer grafica per mettere le monoposto APXGP in pista insieme alle altre vetture. Un grandissimo lavoro che è ripartito l’ultimo weekend a Silverstone e continuerà fino a Yas Marina, dopo le complicazioni dello scorso anno dovute allo sciopero degli attori di Hollywood.

Credits: Warner Bros. Pictures / YouTube

Secondo alcune voci di corridoio il costo per il film Apple sarebbe salito a ben 300 milioni di dollari, cifra negata sia dal regista John Kosinski che dal produttore Jerry Bruckheimer, i quali invece affermano di avere dalla loro gli introiti degli sponsor reali che appaiono sulla APXGP (tra cui Expensify, Mercedes, IWC, Tommy Hilfiger ed EA Sports) e degli “sconti” sulle scene girate in paesi con importanti sgravi fiscali come appunto l’Inghilterra ed Abu Dhabi.

Una sola cosa è sicura: per gli appassionati è partito il countdown per un film che si candida ad essere uno dei blockbuster dell’estate 2025 e a riportare la Formula 1 sul grande schermo con tutte le sue componenti.

TEASER TRAILER FILM F1 IN ITALIANO

Andrea Mattavelli