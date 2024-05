GTWC Europe | Mercedes sorride nei test della 24h di Spa

Mercedes svetta nella graduatoria dei tempi al termine del Prologo dell'edizione del centenario della 24h di Spa, appuntamento imperdibile valido per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l'Intercontinental GT Challenge Powered.

Mercedes #2 in vetta

Le auto di Stoccarda hanno fatto la differenza nel day-2, l'equipaggio composto da Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2) ha fatto la differenza fermando il cronometro in 2.17.405.

Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48) e Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Esteban Masson (Winward Racing Mercedes #57), leader in Silver Cup, hanno concluso nell'ordine durante la quarta ed ultima sessione in programma, la più competitiva del Prologo.

La Mercedes #2 ha stampato il best lap anche nella ‘Session 3’, mentre nel day-1 il giro migliore è stato registrato dalla BMW M4 GT3 #32 Team WRT e dalla McLaren #159 Garage 59.

Tutti in pista in vista del centenario

Ricordiamo che saranno ben 67 le unità presenti contemporaneamente in pista per la 24h di Spa che si disputerà tra un mese. Per il secondo atto del GTWC Europe Endurance Cup avremo in totale nove costruttori ed oltre 200 piloti ai nastri di partenza.

Oltre ai PRO segnaliamo la Gold, Silver e Bronze Cup, categorie regolarmente presenti nel GTWC Europe. Solamente per la tappa in Vallonia avremo anche la PRO AM Cup, speciale classe vedrà in totale cinque equipaggi ai nastri di partenza.

Piccola pausa ora per il GTWC Europe che dopo Misano ed il Prologue di Spa tornerà in azione proprio in Belgio per una settimana imperdibile d'azione. Nel frattempo, in attesa del centenario della 24h, i riflettori si spostano al Nurburgring per la 52ma edizione della ventiquattro ore valida per la prima volta anche per l'Intercontinental GT Challenge.

Luca Pellegrini