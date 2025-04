F3 | Sprint Bahrain: Nikola Tsolov vince in rimonta

Nikola Tsolov ha vinto la Sprint Race del gran premio del Bahrain del Campionato di F3. Il pilota bulgaro ha preceduto il pilota di AIX Racing Freddie Slater e Tukka Taponen per ART Grand Prix. Il pilota Campos conquista la vittoria dopo una rimonta dalla quinta posizione e un duello fino all'ultima curva con Freddie Slater.

Quarta posizione per Callum Voisin (Rodin Motorsport), seguito da Martinius Stenshorne (Hitech) in quinta posizione e Tim Tramnitz (MP Motorsport) in sesta posizione. Settima piazza per Alessandro Giusti con MP Motorsport, con Christian HO (DAMS Lucas Oil) in ottava e Charlie Wurz (Trident) in nona posizione. Chiude la top ten il pilota Trident Noah Stromsted.

Nikola Tsolov vince in rimonta, grande battaglia a centro gruppo

Joshua Dufek riesce a mantenere la testa della gara, seguito da Freddie Slater che supera Martinius Stenshorne al primo giro. Subito colpo di scena per il leader della classifica Rafael Camara, che dopo un problema alla partenza scivola in ultima posizione. Problemi anche Nicola Mariangeli e la Prema di Ugo Ugochukwu, che determina l'ingresso della Safety Car al quarto giro della gara.

Alla ripartenza della corsa Dufek perde la leadership a favore di Freddie Slater. Grande battaglia tra il pilota britannico e Nikola Tsolov, con il pilota bulgaro che ha avuto la meglio e conquista la testa della gara. Il pilota bulgaro, favorito dalla Safety Car entrata al sedicesimo giro per la monoposto di Joshua Dufek, riesce a terminare la corsa in prima posizione, conquistando un'altra vittoria in F3. Grande rimonta anche per Rafael Camara, che termina la gara in dodicesima posizione.

Da segnalare le criticità dovute alle alte temperature dell'aria e della pista, con alcuni piloti che hanno avuto difficoltà soprattutto fisiche. E il grande degrado gomme che ha favorito le battaglie a centro gruppo, mettendo in luce i piloti che hanno saputo gestire meglio i pneumatici.

Camara sempre leader, aspettando la Feature Race di domani

Nonostante la gara negativa, risollevata dalla rimonta finale, Rafael Camara mantiene la leadership del campionato, davanti a Stenshorne e Stromsted. Il pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy partirà dalla pole position nella Feature Race di domani mattina, e avrà la possibilità di allungare ancora di più il suo vantaggio in classifica. L'appuntamento è quindi fissato a domani per la Feature Race in programma alle ore 11 italiane.

Federica Passoni