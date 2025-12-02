CISP | Steering Wheel Award 2026: sei giovani talenti pronti al debutto con Wolf

La seconda edizione dello Steering Wheel Award, il programma di selezione e formazione promosso da Wolf Racing Cars e dedicato ai giovani talenti del motorsport, si è conclusa con una delle classifiche più combattute di sempre. I 33 piloti ammessi al percorso di addestramento hanno mostrato un livello medio elevatissimo, rendendo la sfida incerta fino all’ultimo punto e confermando la crescita di una nuova generazione pronta a lasciare il segno.

Filippo Pola trionfa: per lui una stagione completa nel CISP 2026

A conquistare il punteggio assoluto più alto è stato Filippo Pola, che si aggiudica il premio principale: una stagione completamente gratuita nel Campionato Italiano Sport Prototipi 2026. Il giovane pilota italiano, classe 2009, ha impressionato per velocità, costanza e capacità di adattamento durante le fasi di valutazione.

Alle sue spalle, il primo del gruppo che beneficerà del contributo complessivo di 120.000 euro per correre nel CISP è Gino Rocchio, anche lui tra i protagonisti più convincenti del programma.

Una top six internazionale e racchiusa in pochi punti

A completare il gruppo dei migliori sei, tutti distanziati da un margine minimo, ci sono:

Iwo Beszterda (Polonia)

Francisco Paredes (Ecuador)

Lioudakis Emmanouil (Grecia)

Andrea Dell’Edera (Italia)

Una graduatoria cortissima che testimonia sia l’elevato livello dei partecipanti, sia l’efficacia del percorso tecnico-didattico dello Steering Wheel Award, ormai riconosciuto come uno dei progetti più solidi nel panorama nazionale dedicato allo scouting dei giovani piloti.

I giovani piloti premiati nell'ambito dello Steering Wheel Award 2026

Verso la Wolf Academy: attesa per i prossimi annunci

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche i nomi dei piloti selezionati per la Wolf Academy, il programma di formazione avanzata che offrirà ai talenti più meritevoli un percorso dedicato allo sviluppo tecnico, metodologico e professionale all’interno del mondo delle corse.

Uno sguardo al 2026: una generazione che corre veloce

Con sei piloti nati tra il 2008 e il 2009 pronti a debuttare nella serie tricolore, la stagione 2026 del Campionato Italiano Sport Prototipi si preannuncia più giovane, competitiva e internazionale che mai.

Wolf Racing Cars, ancora una volta, conferma il proprio ruolo centrale nella crescita dei talenti del motorsport, portando sulla scena nazionale una nuova generazione di piloti determinati a inseguire il professionismo.