CISP | Steering Wheel Award 2026: sei giovani talenti pronti al debutto con Wolf
Classifica finale serratissima per la seconda edizione del progetto Wolf Racing Cars dedicato ai piloti del futuro
La seconda edizione dello Steering Wheel Award, il programma di selezione e formazione promosso da Wolf Racing Cars e dedicato ai giovani talenti del motorsport, si è conclusa con una delle classifiche più combattute di sempre. I 33 piloti ammessi al percorso di addestramento hanno mostrato un livello medio elevatissimo, rendendo la sfida incerta fino all’ultimo punto e confermando la crescita di una nuova generazione pronta a lasciare il segno.
Filippo Pola trionfa: per lui una stagione completa nel CISP 2026
A conquistare il punteggio assoluto più alto è stato Filippo Pola, che si aggiudica il premio principale: una stagione completamente gratuita nel Campionato Italiano Sport Prototipi 2026. Il giovane pilota italiano, classe 2009, ha impressionato per velocità, costanza e capacità di adattamento durante le fasi di valutazione.
Alle sue spalle, il primo del gruppo che beneficerà del contributo complessivo di 120.000 euro per correre nel CISP è Gino Rocchio, anche lui tra i protagonisti più convincenti del programma.
Una top six internazionale e racchiusa in pochi punti
A completare il gruppo dei migliori sei, tutti distanziati da un margine minimo, ci sono:
Iwo Beszterda (Polonia)
Francisco Paredes (Ecuador)
Lioudakis Emmanouil (Grecia)
Andrea Dell’Edera (Italia)
Una graduatoria cortissima che testimonia sia l’elevato livello dei partecipanti, sia l’efficacia del percorso tecnico-didattico dello Steering Wheel Award, ormai riconosciuto come uno dei progetti più solidi nel panorama nazionale dedicato allo scouting dei giovani piloti.
Verso la Wolf Academy: attesa per i prossimi annunci
Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche i nomi dei piloti selezionati per la Wolf Academy, il programma di formazione avanzata che offrirà ai talenti più meritevoli un percorso dedicato allo sviluppo tecnico, metodologico e professionale all’interno del mondo delle corse.
Uno sguardo al 2026: una generazione che corre veloce
Con sei piloti nati tra il 2008 e il 2009 pronti a debuttare nella serie tricolore, la stagione 2026 del Campionato Italiano Sport Prototipi si preannuncia più giovane, competitiva e internazionale che mai.
Wolf Racing Cars, ancora una volta, conferma il proprio ruolo centrale nella crescita dei talenti del motorsport, portando sulla scena nazionale una nuova generazione di piloti determinati a inseguire il professionismo.