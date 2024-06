Si chiude il terzo giorno di gare sull’isola di Man, che vede vincitore Michael Dunlop per la 27esima volta in carriera, superando così lo zio ed entrando di diritto nella storia come il più vincente del Tourist Trophy. A chiudere il podio di SuperTwin sono Hickman e Hebertson, quest’ultimo al primo podio nel TT.

Giornata di martedì annullata per pioggia, Dunlop si rifà il mercoledì

La terza giornata di gare, prevista per il martedì, è stata annullata a causa della pioggia battente che si è rovesciata sull’isola e che ha impedito lo svolgersi in sicurezza delle corse, così come decretato dalla riunione dei piloti stessi. Nonostante la tabella di marcia slittata in avanti di un giorno, niente ha impedito al favorito Michael Dunlop di prendersi di forza la vittoria dell’unica gara della giornata di mercoledì, visto che la SuperStock, prevista per il pomeriggio, è stata anch’essa annullata per maltempo.

La SuperTwin ha visto fin da subito il numero #6 protagonista: dopo la partenza il nordirlandese si è portato in testa al gruppo ancora prima della fine del primo giro e da quel momento in poi ha costruito il suo vantaggio settore dopo settore, arrivando alla fine della corsa con +20.4 secondi rispetto al secondo classificato, Peter Hickman. Il pilota Paton ha chiuso i tre giri previsti per la corsa in un tempo di 56:15.993 e riuscendo a sviluppare una velocità massima raggiunta tra le strade dell’isola di 120.7 mph, non molto lontano dal record registrato nei giorni scorsi.

Secondo posto per Peter Hickman su Yamaha, primo podio in carriera per Herbertson

Nonostante il distacco scavato da Dunlop fin dai primi momenti di gara, è stata comunque una competizione accesa quella per i restanti due gradini del podio. Inizialmente favorito come contendente per la top3, Paul Jordan ha dovuto abbandonare la speranza alla fine del primo giro, quando è stato costretto a ritirarsi per problemi tecnici. Fuori gioco il numero #22, è stata battaglia di Peter Hickman e Dominic Herbertson, portata a termine con rispettivamente un secondo e un terzo posto per i due piloti, a seguito di un sorpasso eseguito da Hickman ai danni dell’inglese figlio d’arte.

Primo podio in carriera nel Tourist Trophy per Dominic Herbertson, che chiude la gara sulla sua Paton S1 R a 14 secondi dal secondo classificato. Ottima anche la prestazione di Mike Browne, che ha chiuso l’unica gara della giornata con un quinto posto sulla sua Aprilia, a pochi secondi di distanza da Jamie Coward, pilota di KTS Kawasaki piazzatosi al quarto posto.

Il programma per la giornata di domani, di giovedì, prevede alle 12:20 italiane la Gara 2 del Sidecar TT, alle 14:00 italiane la Gara 1 della SuperStock TT e infine alle 16:30 la Gara 2 della SuperSport.

Valentina Bossi

