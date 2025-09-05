F1 | GP Italia, Ferrari in forma: venerdì incoraggiante a Monza

Il venerdì di prove libere del Gran Premio d'Italia di F1 si è chiuso con sensazioni positive per Ferrari. La squadra di Maranello si è mostrata competitiva con entrambi i piloti, accendendo le speranze dei tifosi.

Venerdì di fiducia per Ferrari

Ferrari parte con il piede giusto a Monza, mostrando segnali positivi sin dalle prime battute del weekend. Dopo la doppietta nella prima sessione di prove libere, anche nelle FP2 la squadra di Maranello ha confermato il suo buon momento, chiudendo con entrambi i piloti nella Top 5. I risultati di questa giornata sono segnali incoraggianti per la squadra italiana, che è chiamata a fare bene davanti ai suoi tifosi, cercando di riscattare il deludente risultato dello scorso weekend. Charles Leclerc ha dimostrato sin dalla mattina di avere un ottimo giro secco. Il suo long run è stato penalizzato da un lungo che potrebbe aver danneggiato il fondo, ma nonostante ciò il suo passo gara è stato convincente.

Venerdì positivo anche per Lewis Hamilton, alla sua prima volta vestito di rosso a Monza. Il britannico è riuscito a tenere il passo del compagno di squadra, mostrandosi in ottima forma. Per Hamilton, la sessione di qualifica di domani sarà fondamentale, perchè domenica dovrà fare i conti con una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza. In generale quindi, il venerdì di Monza ha regalato un quadro positivo che fa sognare i tifosi Ferrari.

Credits: Scuderia Ferrari su X

McLaren favorita, Ferrari ci prova

McLaren rimane la favorita del weekend e l'avversario da battere. Non bisogna però sottovalutare gli outsider come Williams, che si è dimostrata competitiva sui tracciati veloci. Per Ferrari sarà, quindi, fondamentale riuscire a completare delle sessioni pulite e senza errori, per poter puntare a un risultato di rilievo.

Al termine della sessione Lewis Hamilton ha dichiarato: “Le FP1 sono state una buona sessione. Nella FP2 abbiamo fatto dei cambiamenti e la macchina era leggermente peggiore. La cosa positiva è che possiamo tornare indietro”.

Hamilton ha poi proseguito: “Le McLaren sono ovviamente ancora veramente veloci, ed è molto equilibrato con tutti nella Top 5 e nella Top 10. Sarà una sfida e non è facile sorpassare e ho la penalità, il che è sfortunato”.

Charles Leclerc ha commentato così la prima giornata a Monza:"Dobbiamo lavorare un po' sulla costanza. Negli stint corti siamo riusciti a estrarre più o meno il potenziale della macchina. Tuttavia, per domani dobbiamo trovare costanza, e stiamo lavorando su questo. Con le due macchine abbiamo provato cose diverse, soprattutto nelle FP1, e sembra che sappiamo quale direzione seguire domani".

Giulia Pea