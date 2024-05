WEC | Ferrari torna in pista con tanta voglia di rifarsi

Test importante a Spa anche per la Ferrari, reduce da una mediocre prestazione in gara in casa dopo una strepitosa tripletta realizzata in qualifica. La Rossa ha mostrato a tutti il proprio potenziale, una certezza ritrovata dopo la parentesi in Medio Oriente in un impianto molto particolare come quello di Lusail.

Le due unità ufficiali e la 499P privata #83 targata AF Corse hanno tutte le carte in regola per tornare sul podio, risultato che quest’anno non è ancora arrivato per quanto riguarda la graduatoria overall.

Gli uomini di Maranello utilizzeranno sicuramente la trasferta nelle Ardenne per iniziare il lungo cammino verso la leggendaria 24h Le Mans. Il programma è più che mai intenso in vista della maratona francese, inutile ripetere il target del Cavallino Rampante dopo l’impresa leggendaria dello scorso giugno.

Batti Pregliasco: nel motorsport è facile sbagliare

Batti Pregliasco, Ferrari – AF Corse Team Manager, è tornato per iniziare su quanto accaduto in Italia, seconda sfida del 2024.

A Imola abbiamo commesso un errore. Avevamo delle informazioni che successivamente non sono state rispettate dal meteo. La nostra vettura ci permette di essere competitivi anche in determinate condizioni, purtroppo abbiamo commesso un errore. Nel motorsport è facile sbagliare, quando sei al limite è possibile commettere errori che dall'esterno possono sembrare banali.

La Ferrari #83 di AF Corse ha eseguito la medesima strategia delle due auto titolari, una scelta legittima anche per recuperare tempo sui rivali dopo una prima parte di evento non perfetta.

La Ferrari #83 di AF Corse resta indipendente anche se i dati sono condivisi, comprese le previsioni meteo. L'auto privata è rimasta fuori anche per recuperare il tempo perso durante la prima parte della competizione.

Il membro del costruttore italiano ha continuato affermando:

Se il tempo è stabile, senza pioggia quindi, possiamo preparare meglio la strategia e capire bene come sarà il week-end. Ci attendiamo di lottare per il podio, speriamo anche di ottenere qualcosa di più. Tutte le vetture hanno una modalità differente di scaldare le gomme, un valore da tenere in considerazione. Siamo leggermente più pesanti rispetto ad Imola, ma non è così compromettente rispetto ad altri impianti (es. Monza). Vedremo se ci saranno sorprese durante il fine settimana, Cadillac indubbiamente può rappresentare un incognita. Il livello del FIA WEC è altissimo, se perdi anche pochi decimi possono esserci dei problemi.

Mauro Barbieri: “Dovremo scoprire come saranno le gomme fredde a Le Mans”

Anche Mauro Barbieri, Ferrari Endurance Race Cars - Performance

& Regulations Manager, guarda con fiducia al round di Spa, prova importante in vista di Le Mans

Il nostro apprendimento è continuo, ogni errore ci permette di migliorare e correggerci. Ovviamente a Imola non siamo stati contenti di come sono andate le cose. Ci siamo chiesti cosa non è andato bene, ora siamo pronti per riprendere al meglio. Da Spa 2023 ed Imola 2024 abbiamo imparato molto.

Gli uomini di Maranello guardano già a Le Mans, gara in cui per la prima volta non avremo le termocoperte. Il provvedimento è stato adottato da quest'anno, nel 2023 vi fu una delega apposita per il tradizionale round sul ‘Circuit della Sarthe’.

Non avere la possibilità di scaldare le gomme prima di Le Mans è qualcosa tutto da scoprire. Nei test day avremo la chance di capire come andranno le cose, le soft molto probabilmente saranno protagoniste di notte. Penso che Le Mans ci sarà più bagarre tra i vari costruttori, ma alla fine anche nel 2023 c'è stata tanta incertezza con anche Peugeot e Cadillac competitive a più riprese.

Ferrari ha siglato il giro veloce nella prima sessione di libere nella giornata di ieri con la 499P #50 di Antonio Fuoco. L'ex pilota di FIA F2 è stato competitivo anche nella FP2 alle spalle della Porsche 963 #6.

Da Spa - Luca Pellegrini