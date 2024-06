WEC | Isotta Fraschini guarda avanti dopo aver finito la 24h Le Mans

Isotta Fraschini ha concluso la 24h Le Mans 2024. Il marchio italiano è riuscito nell'impresa di finire senza particolari problemi la maratona francese, un risultato più che mai convincente dopo un meticoloso lavoro di preparazione iniziato l'estate scorsa.

Duqueine ed i membri del brand milanese hanno ottenuto il 14mo posto overall finendo una prova senza particolari problemi. L'unico rallentamento è infatti arrivato di notte dopo un contatto con la vettura #2 di Cadillac Racing alla ‘Chicane Ford’.

Gilles Duqueine, presidente e fondatore Duqueine, ha affermato in una nota ufficiale

Voglio esprimere grande soddisfazione per essere riusciti a terminare Le Mans, una gara straordinaria, fuori dal comune, e con questo risultato. È stato un exploit per un team come il nostro, avendo una vettura così sofisticata e complicata. Complimenti ad Isotta Fraschini per aver realizzato un’automobile eccellente, affidabile, e a Michelotto Engineering che è riuscito a sfruttarla al meglio senza alcun margine di errore. Una grande soddisfazione che ci riempie di felicità, spero che questa collaborazione abbia un seguito