F1 | Test Bahrain, Horner: "Mi aspetto otto vetture in lotta"

Si è conclusa la prima giornata dei test prestagionali della F1 in Bahrain, e con questa sono arrivate anche le prime parole dei protagonisti dopo la pausa invernale. Nella conferenza stampa dei Team Principal Christian Horner ha parlato della sua visione del campionato, stabilendo come si aspetti “otto vetture a lottare per la vittoria” a causa di una convergenza tecnica inevitabile al quarto anno di regolamento tecnico. Tuttavia, ha tenuto a precisare come la Red Bull RB21 non sia una semplice evoluzione della sua progenitrice, pur avendo alla base la stessa filosofia.

Vetture simili, ma occhio a Ferrari

Secondo il TP della Red Bull, infatti, le vetture sono oramai tutte abbastanza simili, tranne la Ferrari, che sembra essere l'unica ad aver scelto soluzioni tecniche differenti rispetto al resto della concorrenza.

Siamo alla fine di questo ciclo regolamentare, ed è chiaro che le macchine stiano convergendo e sembrino tutte molto simili. Forse è la Ferrari quella che spicca per come si è differenziata dagli altri. Per il resto, questa convergenza renderà le gare molto combattute quest'anno, al punto che vedremo alcune macchine che si adatteranno meglio ad alcuni circuiti rispetto ad altri. Magari avremo otto vincitori diversi, e delle gare molto aperte. Tutto starà nel riuscire ad estrarre fuori il massimo potenziale dal proprio pacchetto e riuscire ad esprimerlo in pista.

Se le vetture sono simili tra di loro, non lo sono però necessariamente rispetto a quelle del 2024. Certamente non lo è la Red Bull, come asserisce Horner, che a dispetto di una filosofia di base simile a quella che l'aveva preceduta, è radicalmente diversa.

Ogni piccola superficie della nostra macchina è diversa rispetto a quella dello scorso anno. Se sembrano simili è perché la filosofia alla base è simile. Dovevamo migliorare alcune delle caratteristiche della monoposto del 2024, e la squadra ha lavorato su queste durante l'inverno. Non va dimenticato che, comunque, abbiamo vinto nove gare e quattro Sprint lo scorso anno, quindi la base di partenza per lo sviluppo era comunque discreta. In particolare, la nuova vettura differisce da quella precedente soprattutto nelle aree che non si vedono.

Horner deluso dai fischi di Londra a lui e a Verstappen

L'ex pilota britannico è poi tornato anche sulla questione dei fischi che hanno investito lui e Max Verstappen nell'evento di presentazione delle nuove monoposto a Londra della scorsa settimana, dichiarando come il suo pilota meriti rispetto in quanto campione del mondo con merito.

Ovviamente, se presentiamo la macchina davanti ai tifosi questi rispondono sostenendo la propria squadra o i propri tifosi. Ma sono stato deluso dall'accoglienza riservata a Max, perché e un quattro volte campione del mondo. Ovviamente, però, se avessimo fatto la presentazione nei Paesi Bassi sarebbe stata molto diversa!

Alfredo Cirelli