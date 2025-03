Ferrari Challenge | Monza si tinge di Rosso con il primo atto del 2025

Cala il sipario sul primo atto del Ferrari Challenge Europe in quel di Monza. Tante le battaglie in pista nell'impianto lombardo che ha aperto la 33ma edizione del monomarca riservato al costruttore di Maranello. Oltre 7.000 spettatori presenti sulle gradinate nel Tempio della Velocità, prima delle tre sfide italiane della stagione 2025.

Trofeo Pirelli, Renmans debutta e vince in race-1

Il belga Gilles Renmans, al suo debutto nel monomarca del Cavallino Rampante, conquista la vittoria al termine di una prova serrata per tutti i 30 minuti della sua durata. Dopo la sfortunata uscita di scena anticipata del poleman Luigi Coluccio (Rossocorsa), a prendere il comando è l’esperto Björn Grossmann (B.I. Corse – Octane 126), al rientro nella serie dopo alcuni anni, che è frenato nel finale da un problema tecnico, lasciando la prima piazza a Renmans appena prima della bandiera a scacchi. Terzo posto per un altro debuttante, il giovane italiano Vincenzo

Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team). A Renmans va anche il punto supplementare per il giro veloce in 1’44”631.

Quarto posto assoluto per Andrew Morrow che conquista così il successo del Trofeo Pirelli Am, precedendo di soli 360 millesimi Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), autore anche del miglior crono della classe. Terzo posto per l’italiano Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport).

Medler ringrazia Ferati in race-2

A festeggiare sul podio è Jasin Ferati, passato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma penalizzato di cinque secondi per un’uscita di pista in partenza che gli fa guadagnare una posizione. A seguito della decisione, il successo va a Dylan Medler. Avvincente la gara che vede in testa nella prima parte Luigi Coluccio (Rossocorsa), penalizzato poi insieme ad altri piloti con un Drive Through per un non corretto allineamento nella fase di partenza. A prendere il comando è Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che confeziona anche il giro veloce in 1’44”425, prima di essere costretto a lasciare pista agli inseguitori a causa di una foratura nel corso dell’ultimo giro. Dietro Medler si classifica così Ferati, mentre terzo è Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al secondo podio nel suo round di debutto.



Sfida serrata ed incerta fino alla fine anche tra i piloti del Trofeo Pirelli Am, dove a spuntarla è Michael Verhagen, dopo che Francesco Galli (Kessel Racing), primo al traguardo, è stato penalizzato di 10 secondi per un’uscita di pista che gli ha permesso di guadagnare vantaggio in partenza. Sul secondo gradino del podio sale Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e sul terzo Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing). Verhagen conquista il punto supplementare per il giro veloce in qualifica, Marco Zanasi (Motor Service -Pinetti Motorsport) per il miglior crono in gara.



Ferrari Challenge Monza - Credits: Ferrari

Coppa Shell, Fontana svetta in race-1

La prima vittoria stagionale della classe va a Fabrizio Fontana, campione in carica del Trofeo Pirelli 488 e al debutto con la 296 Challenge. Il pilota italiano di Formula Racing, dopo aver conquistato la pole position, mantiene la testa della corsa aumentando progressivamente il vantaggio fino al traguardo. Incerta fino all’ultimo giro la sfida per gli altri gradini del podio con Rey Acosta (The Collection), autore di una prova consistente, che conquista la seconda piazza, mentre terzo è Eric Cheung (Formula Racing), campione delle Finali Mondiali di Coppa Shell Am, dopo la penalizzazione subita da Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) per track limit. Il canadese fa registrare anche il miglior crono sul giro in 1’45”630.



Successo in Coppa Shell Am per il poleman di giornata “Boris Gideon”, abile a contenere fino al traguardo i tentativi di rimonta di Henrik Kamstrup (Formula Racing), secondo, e Shintaru Akatsu (Ineco – Reparto Corse RAM), terzo. Giro veloce di classe per Guy Fawe (Scuderia FMA), quinto alla fine dietro a Norikazu Shibata (Cornes Osaka). La gara è stata interrotta con bandiera rossa per alcuni minuti a seguito di un incidente in partenza che ha visto coinvolti quattro piloti, condotti successivamente al centro medico per accertamenti.

Coppa Shell, race-2: Kinch al top

Si conclude con la vittoria di Christian Kinch la seconda prova di Coppa Shell, interrotta con bandiera rossa a pochi minuti dal termine a seguito di un incidente che ha avuto per protagonisti due piloti, uno dei quali condotto al centro medico per accertamenti. Al secondo posto chiude Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre terzo è Fons Scheltema (Kessel Racing). Fabrizio Fontana (Formula Racing), vincitore ieri e partito dalla pole position, viene penalizzato mentre è in testa per aver causato una collisione, scendendo così all’ottavo posto, con il miglior crono sul giro della classe.



Bis in Coppa Shell Am per “Boris Gideon”, che completa nel modo migliore il suo fine settimana brianzolo con il secondo successo ottenuto dopo una prova condotta dalla pole position e con l’aggiunta del miglior crono in gara. Secondo posto per Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), mentre terzo è il giapponese Norikazu Shibata (Cornes Osaka).

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe rimane in Italia per il secondo appuntamento stagionale, in programma tra due settimane sul circuito di Misano. Per il round romagnolo, le gare sono in programma sabato 12 aprile dalle 17.50 con la terza al via in serale alle ore 20.10. Domenica 13 le seconde sfide alle 10.30, 11.45 e 14.00.