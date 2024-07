IndyCar | Iowa, Gara 1: McLaughlin vince, Palou a muro

Scott McLaughlin si aggiudica la gara-1 all’Iowa Speedway conquistando la vittoria alla Hy-Vee Homefront 250 della NTT IndyCar Series 2024. Il neozelandese sulla Chevy #3 Team Penske firma così il suo primo successo su un’ovale in carriera e il secondo stagionale dopo quello al Barber Motorsports Park dopo aver abbattuto la concorrenza di Pato O'Ward e del teammate Josef Newgarden.

Palou sbatte a muro, Herta sfortunato

Succede di tutto nei primi 250 giri del fine settimana dell’ovale di Newton con un’incidente già subito alla partenza in curva 1 (fuori Canapino, Grosjean e Malukas) e altre cinque Caution ad animare la gara. La neutralizzazione più importante della corsa (e forse del campionato) è scattata però al giro 176 quando Alex Palou (#10 Chip Ganassi Racing) è finito contro le barriere dopo un errore in curva 4. Lo spagnolo ha così regalato dei punti importanti ai rivali, l'iberico resta in ogni caso leader della serie alla vigilia della race-2 di questa sera.

Ne approfitta appunto McLaughlin che guadagna 3 posizioni in classifica ma anche Pato O’Ward che con la #5 Arrow McLaren chiude secondo per scavalcare Power in classifica e salire a -37 da Palou. A rimanerne penalizzato invece è il poleman Colton Herta (#26 Andretti Global) che chiude solamente 11° dopo aver fatto la sua seconda e ultima sosta proprio nella tornata in cui si è girato Palou. Il californiano è stato sfortunato nel tempismo in cui è rientrato in pit road, il figlio d'arte si collocava provvisoriamente in seconda piazza.

Newgarden a podio, disastro Power

Sul terzo gradino del podio sale Josef Newgarden (#2 Team Penske) dopo aver guadagnato 4-5 posizioni nell’ultima finestra del pit-stop. Subito dietro abbiamo Scott Dixon (#9 Chip Ganassi Racing), neozelandese capace di beffare Will Power per la terza piazza in classifica. Per l’australiano della #12 Team Penske, invece, si registra un disastroso 18° posto dopo aver scontato ben due penalità di cui l’ultima per aver causato l’incidente a 21 giri alla fine che ha messo fuori gioco Ed Carpenter e Pietro Fittipaldi.

Tornando alle zone alte della classifica di gara, Rinus VeeKay (#21 Ed Carpenter Racing) firma il miglior piazzamento stagionale con un ottimo quinto posto. Stessa storia anche per Santino Ferrucci (#14 A.J. Foyt Racing) che chiude sesto dopo aver scontato una penalità ai box per infrazione durante la procedura di partenza, l'americano ha preceduto all'arrivo Kyle Kirkwood, Alexander Rossi, Marcus Ericsson e Marcus Armstrong.

L'appuntamento si sposta a stasera alle ore 18 italiane per la seconda gara in programma all'Iowa Speedway, la Hy-Vee One Step 250, dove Scott McLaughlin partirà dalla pole position dopo aver infranto il record della pista. Accanto a lui in prima fila ci sarà un Alex Palou in cerca di riscatto dopo il ritiro in gara 1 e dietro di loro avremo Scott Dixon e Colton Herta dalla seconda fila.

Credits: indycar.com

Andrea Mattavelli