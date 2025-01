F1 | Hamilton in Ferrari: il programma della prima settimana a Maranello

È iniziata la settimana più attesa dell'inverno della Formula 1 2025. Oggi, infatti, dopo le vacanze invernali in montagna, Lewis Hamilton è arrivato a Maranello per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Ferrari, in un programma che culminerà con la sua prima uscita sulla pista di Fiorano a bordo della monoposto Rossa più ambita di tutte.

Programma del primo giorno di Lewis in Ferrari

Per cominciare oggi il pilota britannico farà la sua prima visita alla fabbrica del Cavallino Rampante e salirà per la prima volta al simulatore di Maranello, così da prendere già i primi riferimenti con il sedile e il volante in ottica dei test con la monoposto 2025. Inoltre, il 7 volte Campione del Mondo F1 si presenterà davanti ai tecnici ed ingegneri del Cavallino Rampante, con tanto di foto di rito in presenza di Piero Ferrari.

Parlando proprio dello staff sarà presente anche Riccardo Adami, che sarà il nuovo ingegnere di gara di Hamilton alla Ferrari dopo aver seguito negli anni scorsi Vettel e Sainz. Per Lewis, che oltre a Mercedes ha dovuto salutare anche il suo storico ingegnere Peter “Bono” Bonnington, sembra già esserci una prima intesa con Adami, con il Corriere dello Sport che ha riportato anche di contatti tra il pilota britannico e l'amico Vettel per conoscere meglio l'ingegnere bresciano.

A seguire Hamilton avrà il primo briefing con il TP Frédéric Vasseur per organizzare il programma dei mesi di gennaio-febbraio e per parlare diversi temi, tra cui inevitabilmente quella della monoposto 2025. A tale incontro dovrebbero essere presenti anche il Technical Director Chassis Loic Serra e il Vice Team Principal Jerome D'Ambrosio, che Lewis ritroverà in Ferrari dopo gli anni passati nel team di Brackley.

Credits: Ferrari Media Center

Quando vedremo Hamilton in pista a Fiorano?

Il culmine della prima settimana di Hamilton in Rosso sarà senza dubbio il primo test su una monoposto Ferrari sul circuito di Fiorano. Per quanto non ci siano state comunicazioni ufficiali da parte della Scuderia, la data più indicata dai rumors è quella di mercoledì 22 gennaio, giorno in cui Lewis scenderà per la prima volta in pista su una SF-23 (o in alternativa una F1-75) come da regolamenti FIA sulle sessioni private, condividendo il volante con il suo nuovo compagno Charles Leclerc.

Le previsioni meteo per la giornata non dovrebbero dare problemi, salvo qualche minima chance di pioggia e le temperature rigide (tra i 5° e i 7°). Dopo i primi giri a Fiorano, Hamilton e Leclerc torneranno in pista la prossima settimana a Barcellona per continuare la loro preparazione in vista dei test invernali del Bahrain, in attesa ovviamente della presentazione della monoposto 2025 in programma il 19 febbraio con modalità online.

Comincia dunque qui oggi la stagione della Ferrari che, con il rinnovato entusiasmo per l'arrivo di Lewis Hamilton ad affiancare Charles Leclerc, avrà come obiettivo quello di lottare per il Mondiale Piloti e Costruttori. Un compito non facile, anche per la qualità che Max Verstappen e il team McLaren hanno mostrato nella passata stagione, ma l'arrivo del 7 volte iridato e l'ottimo finale del Mondiale 2024 da parte della Scuderia di Maranello lasciano un gran ottimismo ai Tifosi per la nuova stagione.

Andrea Mattavelli